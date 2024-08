ATUS Feistritz/R. siegt souverän in Landskron

Spielberichte

Details Samstag, 31. August 2024 17:52

Der ATUS Feistritz/R. konntein der 2. Klasse B im Auswärtsspiel gegen den SC Landskron 1b einen klaren 3:0-Sieg einfahren und sich damit wertvolle drei Punkte sichern. In einer Partie, die von Anfang an von beiden Mannschaften hart umkämpft war, zeigten sich die Gäste aus dem Rosental deutlich effizienter in der Chancenverwertung. Die Landskroner hingegen haderten mit ihrer Abschlussschwäche und mussten am Ende eine bittere Niederlage hinnehmen.

Umkämpftes Spiel

Das Spiel begann mit Chancen auf beiden Seiten. Schon in der 2. Minute konnte Feistritz die erste Möglichkeit durch einen Eckball verzeichnen, während der SC in der 4. Minute eine gute Gelegenheit hatte, die jedoch über das Tor ging. Die Anfangsphase war geprägt von einem offenen Schlagabtausch, bei dem beide Teams versuchten, die Oberhand zu gewinnen.

Die erste Trinkpause in der 22. Minute bot beiden Mannschaften eine kurze Verschnaufpause. Kurz danach gelang es Feistritz, die Führung zu übernehmen. Markus Rulitz erzielte das 1:0 für die Gäste. Dieser Treffer verlieh den Rosentalern zusätzlichen Auftrieb, während Landskron weiter versuchte, den Ausgleich zu erzielen. Kurz vor der Halbzeit hatte Feistritz noch eine gefährliche Freistoßsituation, die jedoch ungenutzt blieb. Die erste Halbzeit endete mit einem 1:0 für die Gäste.

Rulitz schnürt Doppelpack

Die zweite Halbzeit begann mit einem energischen Auftakt beider Teams. Nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff konnte Feistritz die Führung ausbauen. Erneut war es Markus Rulitz, der das 2:0 für die Gäste erzielte. Landskron zeigte sich bemüht, den Anschlusstreffer zu erzielen, konnte jedoch aus mehreren Standardsituationen kein Kapital schlagen. So verpufften etwa ein Freistoß und ein Eckball ohne zählbaren Erfolg.

Die erneute Trinkpause in der 69. Minute bot den Spielern noch einmal die Möglichkeit, sich zu sammeln. Doch es war erneut Feistritz, das in der 71. Minute für die Entscheidung sorgte. Lukas Andreycic traf zum 3:0 und beseitigte damit alle Zweifel am Ausgang der Partie. Trotz weiterer Bemühungen auf beiden Seiten fielen keine weiteren Tore, und das Spiel endete schließlich mit einem klaren 3:0-Sieg für ATUS Feistritz/R..

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Bullinator007 (5500 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Bullinator007 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

