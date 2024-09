FC Rennweg feiert deutlichen 6:2-Sieg gegen SV Treffen

Spielberichte

Details Sonntag, 01. September 2024 08:40

Der FC Rennweg konnte sich in einem torreichen Spiel der 2. Klasse B klar gegen den SV Treffen durchsetzen und gewann mit 6:2. Schon zur Halbzeit führten die Gastgeber deutlich mit 4:0 und ließen auch in der zweiten Hälfte nichts anbrennen. Die Zuschauer in der Katschtalarena bekamen ein torreiches Spiel zu sehen, in dem der FC Rennweg seine Dominanz eindrucksvoll unter Beweis stellte.

Blitzstart und deutliche Halbzeitführung

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag für den FC Rennweg. Schon in der zweiten Minute brachte Josef Kabusch sein Team mit 1:0 in Führung. Es dauerte nur bis zur 11. Minute, bis der FC Rennweg erneut zuschlug. Eine präzise Flanke fand Dejan Bozicic, der per Kopf zum 2:0 einnetzte.

Der Druck auf den SV Treffen nahm weiter zu, und in der 14. Minute konnte Lukas Aigner nachsetzen und auf 3:0 erhöhen. Der FC Rennweg dominierte das Spiel nach Belieben, was sich auch in der 19. Minute erneut zeigte. Lukas Aigner schnürte seinen Doppelpack und sorgte mit dem 4:0 für klare Verhältnisse zur Halbzeitpause.

Der SV Treffen konnte in der ersten Hälfte kaum Akzente setzen und fand gegen die kompakte und spielstarke Defensive des FC Rennweg kein Durchkommen. Nur wenige nennenswerte Chancen ergaben sich, und so ging es mit einem deutlichen Rückstand in die Pause.

Treffen kämpft, Rennweg bleibt dominant

Nach der Halbzeitpause versuchte der SV Treffen, das Spiel offener zu gestalten. In der 79. Minute gelang Stefan Ortoff der Anschlusstreffer zum 4:1. In der 84. Minute verkürzte Andreas Kummer mit dem Treffer 4:2 den Rückstand um ein weiteres Tor und belebte die Ambitionen der Gäste nochmal für die letzten Minuten.

Die Schlussoffensive gehörte jedoch wieder dem FC Rennweg. In der 89. Minute erhöhte Mario Payer mit einem wunderschönen Freistoßtreffer ins rechte Eck auf 5:2. Nur eine Minute später machte Dejan Bozicic mit seinem zweiten Treffer des Tages den 6:2-Endstand perfekt.

Damit konnte der FC Rennweg nicht nur einen deutlichen Sieg feiern, sondern auch zeigen, dass man nach der knappen Niederlage in der letzten Woche zurück in die Erfolgsspur gefunden hat. Die Gastgeber präsentierten sich in Topform und ließen dem SV Treffen über die gesamte Spieldauer hinweg kaum eine Chance.

Insgesamt bot die Partie in der Katschtalarena viel Spannung und zahlreiche Tore, sehr zur Freude der heimischen Fans, die ihre Mannschaft lautstark unterstützten. Der FC Rennweg kann mit diesem Sieg selbstbewusst in die kommenden Aufgaben gehen, während der SV Treffen sich auf die nächste Partie konzentrieren muss, um wieder in die Erfolgsspur zu finden.

2. Klasse B: FC Rennweg : Treffen - 6:2 (4:0)

91 Dejan Bozicic 6:2

89 Mario Payer 5:2

84 Andreas Kummer 4:2

79 Stefan Ortoff 4:1

19 Lukas Aigner 4:0

14 Lukas Aigner 3:0

11 Dejan Bozicic 2:0

2 Josef Kabusch 1:0

