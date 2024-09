Tabellenführer feiert gegen BSV Bad Bleiberg klaren Heimsieg

Spielberichte

Details Sonntag, 01. September 2024 14:54

ATUS Velden 1b setzte sich in einer Begegnung der 2. Klasse B gegen den BSV Bad Bleiberg deutlich mit 4:1 durch. Die Partie startete ausgeglichen, doch im Verlauf des Spiels konnte sich der Tabellenführer zunehmend durchsetzen. Trotz einer kämpferischen Leistung musste sich Bad Bleiberg geschlagen geben und zudem zwei Platzverweise hinnehmen.

Munterer erster Durchgang

Das Spiel begann lebhaft, und es dauerte nicht lange, bis die ersten Chancen auf beiden Seiten zu verzeichnen waren. In der 11. Minute hatte der BSV die erste Gelegenheit, doch der Ball verfehlte das Tor. Velden zeigte sich ebenfalls gefährlich und drängte auf den Führungstreffer. In der 21. Minute war es schließlich so weit: Florijan Lampic erzielte das 1:0 für den Ligaprimus. Doch die Freude währte nicht lange, denn nur acht Minuten später traf Almir Redzic zum Ausgleich für die Gäste.

Die erste Halbzeit blieb spannend und bot zahlreiche Chancen für beide Teams. Ein Lattenschuss von Velden in der 30. Minute und ein Stangenschuss von Bleiberg drei Minuten später unterstrichen die Ausgeglichenheit der Partie. Trotz der guten Möglichkeiten auf beiden Seiten blieb es zur Halbzeit beim 1:1.

Drei Tore und drei Platzverweise in Halbzeit zwei

Nach der Pause kam Velden energisch aus der Kabine und legte einen Blitzstart hin. Bereits in der 47. Minute brachte David Male die Gastgeber mit 2:1 in Führung. Velden drängte weiter und konnte in der 59. Minute durch Fabio Unterweger auf 3:1 erhöhen. Unterweger sorgte nicht nur für das Tor, sondern musste später auch mit einer Gelb-Roten Karte das Spielfeld verlassen.

Bad Bleiberg hatte in der zweiten Halbzeit zunehmend Probleme, ins Spiel zu finden. In der 75. Minute schwächten sich die Gäste zusätzlich durch einen Platzverweis für Drazan Vukajlovic, der ebenfalls die Gelb-Rote Karte sah. Trotz dieser Rückschläge gab Bleiberg nicht auf und versuchte weiterhin, Chancen zu kreieren.

Doch der Tabellenführer ließ sich die Führung nicht mehr nehmen. In der Nachspielzeit setzte Philip Fugger mit seinem Treffer zum 4:1 den Schlusspunkt der Partie. Kurz darauf sah Bad Bleibergs Stefan Smiljkovic aufgrund einer Tätlichkeit die Rote Karte, was den bitteren Abend für die Gäste komplettierte.

Mit dem Schlusspfiff in der 92. Minute endete ein intensives Spiel, das Velden 1b verdient mit 4:1 für sich entscheiden konnte. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit zeigte Velden 1b in der zweiten Hälfte eine starke Leistung und nutzte die Chancen konsequent. Die Platzverweise für Bleiberg taten ihr Übriges, um den Gästen das Leben schwer zu machen. Velden 1b konnte somit drei wichtige Punkte einfahren und bleibt weiterhin ungeschlagen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter B. Nemetz (835 Bonuspunkte)

2. Klasse B: Velden 1b : Bad Bleiberg - 4:1 (1:1)

90 Philip Fugger 4:1

59 Fabio Unterweger 3:1

47 David Male 2:1

39 Almir Redzic 1:1

21 Florijan Lampic 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter B. Nemetz mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

