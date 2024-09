Rothenthurn 1b und SC Mühldorf trennen sich torlos

Spielberichte

Im zweiten Sonntagsspiel der 2. Klasse B trennten sich Rothenthurn 1b und SC Mühldorf mit einem 0:0-Unentschieden. Trotz zahlreicher Chancen und intensiver Spielphasen konnte keine der beiden Mannschaften den entscheidenden Treffer erzielen. Rothenthurn 1b dominierte über weite Strecken das Spiel, verpasste jedoch mehrfach die Gelegenheit, den Ball im Netz unterzubringen.

Intensive Anfangsphase und Chancen auf beiden Seiten

Schon in den ersten Minuten zeigten beide Teams, dass sie gewillt waren, das Spiel für sich zu entscheiden. Bereits in der dritten Minute hatte Rothenthurn 1b eine erste große Chance, als ein Schuss an die Latte ging. Die Anfangsphase war hektisch, und beide Mannschaften erarbeiteten sich gute Gelegenheiten. Besonders Rothenthurn 1b drückte früh auf den Führungstreffer, konnte aber die sich bietenden Chancen nicht verwerten.

Nach einer hektischen Anfangsphase beruhigte sich das Spiel etwas ab der 20. Minute. Die Gäste aus Mühldorf konzentrierten sich zunehmend auf ein „Kick and Rush“, während die Heimischen versuchten, durch gezielte Pässe und schnelles Umschaltspiel gefährlich zu werden. Eine vielversprechende Chance für Rothenthurn 1b in der 34. Minute blieb ungenutzt, als ein langer Steckpass nicht verwertet werden konnte. Auch ein Eckball in der 44. Minute brachte nicht den ersehnten Erfolg.

Rothenthurn drückt, Mühldorf verteidigt tapfer

Die zweite Halbzeit begann mit einem hohen Tempo seitens der Heimmannschaft. Ein Abseitstor in der 58. Minute verhinderte jedoch die verdiente Führung für Rothenthurn 1b. Die Heimischen setzten ihren Druck fort und kamen immer wieder gefährlich vor das Tor der Gäste. Eine der besten Chancen hatte Rothenthurn 1b in der 66. Minute nach einem Freistoß, doch der Ball konnte im Strafraum nicht verwertet werden.

Auch in der Schlussphase blieb Rothenthurn 1b das spielbestimmende Team. In der 75. und 84. Minute ließen sie jeweils hochkarätige Chancen ungenutzt, als der Ball entweder knapp neben das Tor ging oder vom gegnerischen Torhüter pariert wurde. Eine bemerkenswerte Einzelaktion zeigte Lessacher in der 86. Minute, als er die Seitenlinie hinunterstürmte, jedoch ohne zählbaren Erfolg.

In der 90. Minute hatten die Gäste aus Mühldorf noch eine gute Gelegenheit, doch auch diese Chance blieb ungenutzt. Am Ende konnte keine der beiden Mannschaften den entscheidenden Treffer erzielen, und das Spiel endete torlos. Trotz der Dominanz von Rothenthurn 1b reichte es nicht für einen Sieg.

