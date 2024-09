Packendes Duell in der Katschtalarena: FC Rennweg und Velden 1b trennen sich 1:1

Spielberichte

In einem spannenden Spiel der 6. Runde der 2. Klasse B trennte sich der FC Rennweg in der heimischen Katschtalarena mit einem 1:1-Unentschieden von Velden 1b. Nach einer torlosen ersten Halbzeit sorgte David Male für die Führung der Gäste, bevor Josef Kabusch in der Schlussphase für den verdienten Ausgleich der Gastgeber sorgte. Das Spiel war geprägt von intensiven Zweikämpfen und spektakulären Paraden, besonders von Rennwegs Torwart Josef Ramsbacher, der mit zahlreichen Glanzleistungen das Remis sicherte.

Intensive erste Halbzeit mit Platzverweis

Das Spiel begann mit einem hohen Tempo, und bereits in der Anfangsphase musste Rennwegs Torwart Josef Ramsbacher mehrfach eingreifen, um seine Mannschaft im Spiel zu halten. Nach einer frühen Ecke für Velden, die allerdings ohne Erfolg blieb, zeigte Ramsbacher bereits in der 5. Minute seine Klasse mit einer sehenswerten Parade.

Velden 1b war in der ersten Halbzeit die aktivere Mannschaft und erspielte sich mehrere gute Möglichkeiten. Nach einem Freistoß in der 18. Minute konnte Ramsbacher erneut klären, und auch ein gefährlicher Schuss von Alessandro Kiko in der 21. Minute wurde vom starken Torwart entschärft. Auf der anderen Seite versuchte Mario Payer mit einem Distanzschuss in der 24. Minute sein Glück, doch der Schuss war zu harmlos.

Ein Wendepunkt im Spiel war die 35. Minute, als Thomas Peitler vom FC Rennweg nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte sah. Der Platzverweis stellte die Gastgeber vor eine große Herausforderung, doch sie zeigten sich kämpferisch und hielten das 0:0 bis zur Halbzeitpause.

Tore in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel blieb Velden 1b weiterhin offensiv gefährlich und erarbeitete sich mehrere Eckbälle, die jedoch von Rennwegs Abwehr oder dem herausragenden Ramsbacher abgewehrt wurden. In der 55. und 57. Minute hatten die Gäste zwei Ecken, die jedoch keine Früchte trugen.

Die Führung für Velden 1b fiel schließlich in der 67. Minute, als David Male nach einem gelungenen Angriff zum 1:0 traf. Dieser Treffer setzte die Gastgeber weiter unter Druck, die nun mit einem Mann weniger auf dem Feld alles daran setzen mussten, den Ausgleich zu erzielen.

Rennweg gab sich jedoch nicht geschlagen und spielte weiterhin mutig nach vorne. In der 87. Minute gelang es ihnen schließlich, durch Josef Kabusch den verdienten Ausgleich zu erzielen. Nach einer tollen Vorlage von Lukas Aigner traf Kabusch zum 1:1 und brachte die Katschtalarena zum Jubeln.

In den letzten Minuten des Spiels hielt Josef Ramsbacher erneut mit einer spektakulären Parade seine Mannschaft im Spiel und sicherte somit das Unentschieden. Auch in der Nachspielzeit gab es noch einige spannende Momente, doch letztlich blieb es beim 1:1.

Dieses packende Duell zeigte erneut die kämpferische Einstellung beider Teams und die Bedeutung einzelner Glanzleistungen, wie die von Torwart Josef Ramsbacher, der mit seinen Paraden maßgeblich zum Punktgewinn für den FC Rennweg beitrug.

2. Klasse B: FC Rennweg : Velden 1b - 1:1 (0:0)

87 Josef Kabusch 1:1

67 David Male 0:1

