ATUS Feistritz/R. überrennt Rothenthurn 1b mit einem beeindruckenden 6:0-Sieg

Spielberichte

Details Sonntag, 08. September 2024 10:25

In einem einseitigen Spiel zeigte der ATUS Feistritz/R. eine beeindruckende Leistung und besiegte Rothenthurn 1b mit 6:0. Die Gastgeber setzten von Anfang an auf Angriff und wurden für ihre offensive Spielweise belohnt. Bereits zur Halbzeit führte der ATUS Feistritz/R. mit 2:0, bevor sie in der zweiten Hälfte noch vier weitere Tore nachlegten und damit ihren verdienten Sieg besiegelten. Rothenthurn 1b hatte dem Spiel wenig entgegenzusetzen und war die meiste Zeit mit Defensivarbeit beschäftigt.

Frühe Führung durch Sahiti und Kopeinig

Das Spiel begann zunächst mit einem Hin und Her, ohne klare Chancen auf beiden Seiten. In der 7. Minute zeigte sich jedoch die erste Gelegenheit für ATUS Feistritz/R., als Daniel Camber eine Flanke von Josef Durnik per Kopf knapp übers Tor setzte. Die Gastgeber wurden zunehmend druckvoller, und in der 25. Minute gab es die erste Trinkpause, die den Spielfluss jedoch nicht beeinträchtigte.

In der 38. Minute fiel schließlich das erste Tor für ATUS Feistritz. Einen vom Torwart nach vorne abgewehrten Schuss nutzte Amir Sahiti für seinen Treffer zum 1:0. Nur wenige Sekunden später wurde Marcel Kopeinig gekonnt von Mittelfeldmotor Markus Rulitz mit einem tiefen Pass in das Eins-gegen-Eins Duell gegen den Gästeschlussmann geschickt, wo Kopeinig blieb eiskalt und zum 2:0 einschob. Rothenthurn 1b fand kaum Wege, in die gegnerische Hälfte zu gelangen.

Druckvolle zweite Halbzeit

Die zweite Hälfte begann ähnlich wie die erste, mit einer starken Offensive des ATUS Feistritz/R. In der 53. Minute machte Marcel Joachim Kopeinig seinen Doppelpack perfekt und erhöhte auf 3:0.

In der 67. Minute setzte Daniel Camber mit dem 4:0 nach. Er trifft per Elfmeter, nachdem David Rottmann kurz vor dem Schussversuch von der Gästedefensive regelwidrig zu Fall gebracht wurde. Für das Foul sah Samuel Lesacher von Rothenthurn 1b die Gelb-Rote Karte, was die Situation für die Gäste noch schwieriger machte.

Der ATUS Feistritz/R. ließ nicht locker und spielte weiter nach vorne. In der 85. Minute erzielte der kurz zuvor eingewechselte Sascha Piroutz das 5:0, nachdem er eine Flanke vom ebenfalls eingewechselten Christoph Partl gekonnt per Kopf verwertete. Doch damit nicht genug: In der 90. Minute wurde erneut ein Elfmeter für die Gastgeber gepfiffen, den Julian Michael Katnik sicher zum 6:0-Endstand verwandelte.

Das Spiel endete schließlich mit einem deutlichen 6:0-Sieg für den ATUS Feistritz/R., der damit einen weiteren wichtigen Erfolg in der 2. Klasse B verbuchte.

2. Klasse B: Feistritz : Rothenthurn 1b - 6:0 (2:0)

91 Julian Michael Katnik 6:0

85 Sascha Piroutz 5:0

67 Daniel Camber 4:0

53 Marcel Joachim Kopeinig 3:0

38 Amir Sahiti 2:0

38 Marcel Joachim Kopeinig 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.