Spektakulärer Schlagabtausch: BSV Bad Bleiberg und FC Faakersee 1b trennen sich 5:5

Details Sonntag, 08. September 2024 10:33

Ein Duell mit Torregen lieferten sich der BSV Bad Bleiberg und FC Faakersee 1b in der 6. Runde der 2. Klasse B. Die Partie endete nach einer torreichen und spannenden Begegnung mit einem 5:5-Unentschieden. Während beide Teams offensiv auftrumpften, sorgten zahlreiche Wendungen und spektakuläre Tore für ein mitreißendes Fußballspiel, das die Fans begeisterte.

Frühe Führung für Bad Bleiberg

Bereits in der 18. Minute erzielte Michael Russ das erste Tor für den BSV Bad Bleiberg, der damit früh in Führung ging. Nur elf Minuten später erhöhte Sandro Frank auf 2:0 und schien den Gastgeber auf die Siegerstraße zu bringen. Doch FC Faakersee 1b zeigte Kampfgeist und schaffte es, zurück ins Spiel zu finden. Zunächst verkürzte Elmin Ducanovic in der 31. Minute auf 2:1, ehe Luca Samonig nur zwei Minuten später den Ausgleichstreffer erzielte.

Mit einem Halbzeitstand von 2:2 ging es in die Pause, und die Zuschauer erwarteten mit Spannung die zweite Halbzeit. Faakersee fand langsam besser ins Spiel und zeigte sich zunehmend gefährlicher. Bereits in der 51. Minute gelang Jasmin Ravkic der Führungstreffer zum 2:3 für die Gäste. Das Spiel nahm an Intensität zu und bot weiterhin aufregende Momente.

Wendungen in der zweiten Halbzeit

Der FC Faakersee 1b nutzte seine Chancen und konnte in der 60. Minute durch Felix Michael Bachlechner auf 2:4 erhöhen. Doch Bad Bleiberg ließ sich nicht unterkriegen und antwortete prompt. Rok Strasek brachte die Heimmannschaft mit einem Tor in der 64. Minute auf 3:4 heran. In der 68. Minute folgte der Ausgleich durch Almir Redzic, was das Spiel erneut in die Balance brachte.

Die Schlussphase war an Dramatik kaum zu überbieten. David Gelbmann erzielte in der 81. Minute das 4:5 für FC Faakersee 1b und ließ die Gäste jubeln. Doch Bad Bleiberg kämpfte bis zum Schluss und wurde dafür belohnt. In der Nachspielzeit, genauer gesagt in der 93. Minute, erzielte Rok Strasek den viel umjubelten Ausgleichstreffer zum 5:5, der den Endstand markierte.

Das Spiel endete mit einem Unentschieden. Beide Teams zeigten eine beeindruckende Leistung und sorgten für ein Fußballfest, das den Fans sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben wird. Die zahlreichen Tore und der unermüdliche Einsatz beider Mannschaften machten dieses Spiel zu einem echten Highlight der Saison.

2. Klasse B: Bad Bleiberg : Faakersee 1b - 5:5 (2:2)

93 Rok Strasek 5:5

81 David Gelbmann 4:5

68 Almir Redzic 4:4

64 Rok Strasek 3:4

60 Felix Michael Bachlechner 2:4

51 Jasmin Ravkic 2:3

33 Luca Samonig 2:2

31 Elmin Ducanovic 2:1

29 Sandro Frank 2:0

18 Michael Russ 1:0

