3:0! Weißenstein/Töplitsch feiert klaren Heimsieg

Spielberichte

In einem Spiel der 6. Runde der 2. Klasse B konnte sich Weißenstein/Töplitsch klar mit 3:0 gegen den SC Landskron 1b durchsetzen. Die Heimmannschaft zeigte sich über die gesamte Partie hinweg effizienter und nutzte ihre Chancen konsequent. Landskron hingegen konnte trotz einiger guter Möglichkeiten kein Tor erzielen und blieb somit auch im fünften Saisonspiel sieglos.

Hausherren mit früher Führung

Das Spiel begann sofort mit hohen Erwartungen und Intensität, da beide Teams dringend Punkte benötigten. Schon in der 18. Minute ging Weißenstein/Töplitsch in Führung. Benjamin Oberheinrich erzielte das 1:0 für die Heimmannschaft, was für einen ersten Motivationsschub sorgte. In den folgenden Minuten drückte Landskron 1b auf den Ausgleich, konnte jedoch trotz einiger vielversprechender Chancen keinen Treffer landen. Mehrere Eckbälle und ein Freistoß, der über das Tor ging, blieben ungenutzt.

Die erste Halbzeit war geprägt von einer eher defensiven Ausrichtung beider Teams. Weißenstein/Töplitsch zog sich nach der Führung etwas zurück und ließ die Gäste kommen. Der SC hatte einige gute Möglichkeiten, den Ausgleich zu erzielen, doch der finale Abschluss fehlte. Mit einer knappen 1:0-Führung für Weißenstein/Töplitsch ging es schließlich in die Halbzeitpause.

Orter trifft zur Vorentscheidung

In der zweiten Halbzeit änderte sich zunächst wenig am Spielgeschehen. Landskron zeigte sich bemüht, doch die Abwehr der Heimischen stand sicher. In der 65. Minute dann das nächste Tor für die Heimmannschaft: Andreas Orter erhöhte auf 2:0. Dieses Tor schien den Widerstand von Landskron endgültig zu brechen. Trotz weiterer Bemühungen gelang es den Gästen nicht, den Ball im Netz unterzubringen.

Weißenstein/Töplitsch spielte nun befreit auf und hatte weiterhin die Kontrolle über das Spielgeschehen. Die Gäste versuchten es immer wieder, doch die Abwehr der Heimmannschaft und Torwart Leon Wimmer ließen nichts anbrennen. In der 90. Minute fiel dann die endgültige Entscheidung: Janik Staber erzielte das 3:0 und besiegelte somit den verdienten Heimsieg.

Die Partie endete nach zwei Minuten Nachspielzeit mit einem klaren 3:0-Erfolg für Weißenstein/Töplitsch. Während die Heimmannschaft über den ersten Saisonsieg jubeln konnte, bleibt Landskron 1b weiter sieglos.

