ATUS Velden 1b schickt Landskron 1b mit 6:1-Packung auf die Heimreise

Spielberichte

ATUS Velden 1b setzte sich in der 7. Runde der 2. Klasse B gegen den SC Landskron 1b souverän mit 6:1 durch. Bereits in der ersten Hälfte legte Velden mit einer 3:1-Führung den Grundstein für den klaren Erfolg. Trotz eines kurzen Aufbäumens der Gäste konnte Landskron dem Druck der Veldener nicht standhalten und kassierte am Ende eine empfindliche Niederlage.

Veldener Blitzstart

Gleich in den ersten Minuten des Spiels machten die Heimischen deutlich, dass sie gewillt waren, die drei Punkte in Velden zu behalten. Bereits in der zweiten Minute erzielte Yanik Buchacher das 1:0 für die Gastgeber. Die Landskroner schienen noch nicht richtig auf dem Platz angekommen zu sein, was die frühe Führung der Heimischen begünstigte. Ein Freistoß in der 13. Minute brachte jedoch den Ausgleich durch Lukas Tauchhammer, was kurzzeitig Hoffnung bei den Gästen aufkeimen ließ.

Diese Hoffnung wurde jedoch schnell zunichte gemacht, als Luca Kopeinig in der 21. Minute das 2:1 für Velden erzielte. Die Hausherren dominierten weiterhin das Spielgeschehen und erhöhten in der 38. Minute erneut durch Kopeinig auf 3:1. Mit diesem verdienten Vorsprung gingen die Mannschaften in die Halbzeitpause.

Hausherren lassen keine Zweifel aufkommen

In der zweiten Halbzeit ließ Velden keine Zweifel aufkommen, wer das Spielfeld als Sieger verlassen würde. Bereits in der 55. Minute erhöhte Fabio Unterweger auf 4:1. Landskron konnte dem Druck der Veldener nicht standhalten und fand kaum ins Spiel. Die Hausherren spielten weiterhin konzentriert und mit hohem Tempo.

In der 63. Minute erzielte Yanik Buchacher sein zweites Tor des Spiels und brachte die Heimischen mit einem sehenswerten Treffer mit 5:1 in Führung. Die Gäste hatten wenige Minuten später eine Chance zum 5:2, jedoch ging der Schuss weit über das Tor. In den letzten Minuten der Partie setzte Velden den Schlusspunkt. Niklas Janke traf in der 88. Minute zum Endstand von 6:1 und machte das halbe Dutzend voll.

Der Schlusspfiff ertönte nach 91 Minuten und ATUS Velden 1b konnte einen hochverdienten Sieg feiern. Die Heimischen zeigten eine starke Leistung und fuhren in überzeugender Manier den bereits fünften Dreier ein.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Bullinator007 (5880 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Bullinator007 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.