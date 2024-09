ATUS Feistritz/R. dominiert Draschitz mit 7:0-Kantersieg

Spielberichte

Details Sonntag, 15. September 2024 08:03

Der ATUS Feistritz/R. hat in der 7. Runde der 2. Klasse B einen beeindruckenden 7:0-Sieg gegen den SV Draschitz eingefahren. Von Beginn an dominierten die Hausherren das Spielgeschehen und ließen den Gästen kaum eine Chance. Bereits zur Halbzeitpause führten die Gastgeber mit 7:0 und machten damit früh klar, dass sie die drei Punkte fest im Visier hatten.

Blitzstart der Heimmannschaft

Bereits nach wenigen Sekunden schlug der ATUS Feistritz/R. erstmals zu. Tilen Lumpert brachte sein Team in der ersten Minute mit einem frühen Tor in Führung. Die Dominanz der Heimmannschaft war von Beginn an offensichtlich, und die Gäste aus Draschitz hatten Mühe, ins Spiel zu finden.

Der Torhunger des ATUS Feistritz/R. war jedoch noch lange nicht gestillt. In der 11. Minute erhöhte Marcel Joachim Kopeinig auf 2:0, und nur drei Minuten später war es Amir Sahiti, der das 3:0 markierte. Die Fans der Gastgeber konnten ihr Glück kaum fassen, denn ihre Mannschaft spielte sich in einen Rausch. Draschitz hingegen fand kaum Mittel, um den Angriffswellen des ATUS Feistritz/R. standzuhalten.

Tore im Minutentakt

Auch nach dem furiosen Start hörte der ATUS Feistritz/R. nicht auf, Druck auszuüben. In der 30. Minute erzielte Kopeinig sein zweites Tor und stellte damit auf 4:0. Daniel Camber erhöhte in der 36. Minute auf 5:0. In der 40. Minute schnürrte auch Amir Sahiti seinen Doppelpack und traf zum 6:0 für die Rosentaler.

Nur sieben Minuten später war es erneut Daniel Camber, der den Ball zum 7:0-Endstand über die Linie brachte. In der 43. Minute war das Spiel somit entschieden, und die Heimmannschaft ließ in der verbleibenden Spielzeit nichts mehr anbrennen.

In den zweiten 45 Minuten passierte nicht viel. Die Gastgeber schienen das Spiel im Kopf bereits abgehakt zu haben und so konnten die Gäste zumindest in der Anfangsphase des zweiten Durchgangs kurz das Kommando über das Spielgeschehen übernehmen. Davon befreiten sich die Rosentaler aber recht bald und kontrollierten das Spiel wieder. Man fand zwar einige Chancen vor, ein weiterer Torerfolg wurde aber nicht mehr erzielt, da die letzte Konsequenz vor dem Tor fehlte.

Der Schlusspfiff ertönte und besiegelte damit den überlegenen Sieg des ATUS Feistritz/R. gegen den SV Draschitz. Mit diesem beeindruckenden Auftritt unterstrichen die Hausherren ihre Ambitionen in der 2. Klasse B und setzten ein klares Zeichen an die Konkurrenz.

Die Gäste aus Draschitz hingegen müssen dieses Spiel schnell abhaken und sich auf die kommenden Aufgaben konzentrieren. Der ATUS Feistritz/R. hingegen kann sich über einen gelungenen Spieltag freuen und wird mit viel Selbstvertrauen in die nächsten Partien gehen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der ATUS Feistritz/R. an diesem Tag einfach eine Klasse für sich war. Mit einer beeindruckenden Offensive und einer soliden Defensive ließen sie dem SV Draschitz keine Chance und fuhren einen verdienten Sieg ein. Die Fans dürfen gespannt sein, wie sich ihre Mannschaft in den kommenden Spielen präsentieren wird.

2. Klasse B: Feistritz : Draschitz - 7:0 (7:0)

43 Daniel Camber 7:0

40 Amir Sahiti 6:0

36 Daniel Camber 5:0

30 Marcel Joachim Kopeinig 4:0

14 Amir Sahiti 3:0

11 Marcel Joachim Kopeinig 2:0

1 Tilen Lumpert 1:0

