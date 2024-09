FC Rennweg triumphiert bei SV Draschitz mit 5:0

Spielberichte

Details Dienstag, 24. September 2024 12:03

Der FC Rennweg dominierte das Auswärtsspiel bei SV Draschitz und sicherte sich einen eindrucksvollen 5:0-Sieg. Bereits zur Halbzeit führten die Gäste mit 3:0 und ließen den Gastgebern kaum Chancen, das Spiel zu drehen. Mit einer soliden Abwehrleistung und einer effizienten Offensive konnte der FC Rennweg die Partie klar für sich entscheiden.

Frühe Führung durch den FC Rennweg

Bereits in den ersten Minuten zeigte der FC Rennweg seine Ambitionen. Nach nur fünf Minuten Spielzeit brachte Lukas Aigner die Gäste mit einem Kopfball in Führung. Die Vorlage lieferte Josef Kabusch, der mit einer präzisen Flanke glänzte. Kurz darauf, in der achten Minute, erhöhte Dejan Bozicic auf 2:0 für die Rennweger, die damit einen perfekten Start in die Partie erwischten.

Draschitz versuchte, sich gegen die Übermacht der Gäste zu wehren, konnte jedoch keine nennenswerten Chancen herausspielen. In der 12. Minute hatte Maximilian Pirker die Möglichkeit, nach einer Hereingabe von Mario Payer per Kopfball zu treffen, setzte den Ball jedoch ins Toraus. Die ersten zwanzig Minuten gehörten eindeutig den Gästen, die mit druckvollem Spiel die Abwehr der Draschitzer immer wieder vor Herausforderungen stellten.

Draschitz schaffte es nur selten, gefährlich vor das gegnerische Tor zu kommen, und so blieb es bei sporadischen Freistößen und Eckbällen, die nichts Zählbares einbrachten.

Dominanz bis zum Schlusspfiff

Rennweg ließ nicht locker und erhöhte kurz vor der Halbzeitpause auf 3:0. Rene Ramsbacher setzte sich in der 44. Minute gegen den Keeper von Draschitz durch und markierte den dritten Treffer für die Gäste. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Halbzeit.

Nach der Pause änderte sich wenig am Spielgeschehen. Beide Mannschaften kamen unverändert aus der Kabine, doch es waren erneut die Gäste, die das Spiel bestimmten. In der 53. Minute erhielt Rennweg einen Freistoß aus guter Position, konnte diesen jedoch nicht nutzen. Draschitz hatte in der 66. Minute die Gelegenheit, durch einen Freistoß zu verkürzen, doch die Mauer des FC Rennweg verhinderte einen Torerfolg.

Der FC Rennweg nutzte weiterhin jede Gelegenheit, den Vorsprung auszubauen. In der 70. Minute traf Dejan Bozicic nach einem Eckball zum zweiten Mal an diesem Tag und erhöhte auf 4:0. Damit war das Spiel endgültig entschieden. Doch die Gäste hatten noch nicht genug: Lukas Aigner krönte seine starke Leistung mit einem weiteren Treffer in der 80. Minute und sorgte damit für den 5:0-Endstand.

Die letzten Minuten der Partie verliefen ereignislos. Draschitz versuchte noch einmal, Ergebniskosmetik zu betreiben, kam jedoch nicht mehr an der Abwehr des FC Rennweg vorbei. Torwart Josef Ramsbacher hielt die Null und zeigte damit eine souveräne Leistung zwischen den Pfosten. Kurz vor Schluss erhielt Draschitz noch einen Freistoß, der jedoch keine Gefahr mehr darstellte.

Mit dem Schlusspfiff stand der 5:0-Sieg des FC Rennweg fest. Die Gäste sicherten sich damit drei wichtige Punkte und setzten ein Ausrufezeichen in der 2. Klasse B.

2. Klasse B: Draschitz : FC Rennweg - 0:5 (0:3)

80 Lukas Aigner 0:5

70 Dejan Bozicic 0:4

44 Rene Ramsbacher 0:3

8 Dejan Bozicic 0:2

5 Lukas Aigner 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.