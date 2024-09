SV Obermillstatt deklassiert Rothenthurn 1b mit 5:0

Spielberichte

Details Dienstag, 24. September 2024 12:14

Der SV Obermillstatt zeigte eine beeindruckende Leistung gegen Rothenthurn 1b und gewann das Spiel mit 5:0. Besonders hervorzuheben ist Elias August Kaim, der mit vier Toren der Matchwinner war. Von Beginn an dominierte das Heimteam das Geschehen und ließ den Gästen keine Chance. Bereits zur Halbzeit führte der SV Obermillstatt mit 4:0 und setzte in der zweiten Hälfte noch einen weiteren Treffer oben drauf.

Blitzstart durch Elias August Kaim

Schon in den ersten Minuten der Partie machte der SV Obermillstatt deutlich, dass sie die drei Punkte unbedingt wollten. In der fünften Minute erzielte Elias August Kaim das erste Tor für die Gastgeber. Der frühe Führungstreffer setzte Rothenthurn 1b unter Druck und verlieh dem Heimteam zusätzliche Sicherheit. Die Gäste fanden kaum ins Spiel und konnten dem Druck des SV Obermillstatt nur wenig entgegensetzen.

In der 28. Minute war es erneut Elias August Kaim, der für den SV Obermillstatt traf und das 2:0 markierte. Die Defensive von Rothenthurn 1b wirkte zunehmend überfordert und konnte dem Angriffsdruck der Gastgeber nicht standhalten. Nur vier Minuten später, in der 32. Minute, schnürte Kaim seinen Hattrick und erhöhte auf 3:0. Die Fans des SV Obermillstatt jubelten und die Mannschaft spielte sich in einen regelrechten Rausch.

Rothenthurn 1b hatte bis zu diesem Zeitpunkt kaum etwas entgegenzusetzen und konnte sich nur selten aus der eigenen Hälfte befreien. Kurz vor der Halbzeitpause setzte Elias August Kaim noch einen drauf und erzielte sein viertes Tor in der 42. Minute, was den Halbzeitstand von 4:0 besiegelte. Mit einer komfortablen Führung ging der SV Obermillstatt in die Kabine, während die Gäste mit hängenden Köpfen das Spielfeld verließen.

Joep Bartholomeus setzt den Schlusspunkt

Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich am Spielverlauf wenig. Der SV Obermillstatt kontrollierte das Geschehen und ließ Ball und Gegner laufen. Rothenthurn 1b konnte keine nennenswerten Offensivaktionen verzeichnen und blieb weitestgehend harmlos. Der Torhüter des SV Obermillstatt erlebte einen ruhigen Nachmittag und musste nur selten eingreifen.

In der 80. Minute setzte Joep Bartholomeus den Schlusspunkt der Partie. Nach einem schön herausgespielten Angriff gelang es ihm, den Ball im Netz zu versenken und das 5:0 für den SV Obermillstatt zu erzielen. Mit diesem Treffer krönte die Mannschaft ihre souveräne Leistung und sorgte für den endgültigen Endstand.

Die restlichen Minuten des Spiels verliefen ohne weitere Höhepunkte, und der SV Obermillstatt brachte den deutlichen Sieg souverän über die Zeit. Mit diesem Erfolg festigte die Mannschaft ihre Position in der Tabelle und konnte sich über einen gelungenen Spieltag freuen. Rothenthurn 1b hingegen muss sich nun auf die kommenden Aufgaben konzentrieren und versuchen, aus den gemachten Fehlern zu lernen.

2. Klasse B: Obermillstatt : Rothenthurn 1b - 5:0 (4:0)

80 Joep Bartholomeus 5:0

42 Elias August Kaim 4:0

32 Elias August Kaim 3:0

28 Elias August Kaim 2:0

5 Elias August Kaim 1:0

