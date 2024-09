ATUS Velden 1b feiert in Top-Spiel gegen Faakersee 1b souveränen 4:0-Auswärtssieg

Spielberichte

Im Top-Spiel der neunten Runde der 2. Klasse B setzte sich der ATUS Velden 1b am Ende klar mit 4:0 beim FC Faakersee 1b durch. Bereits in der ersten Halbzeit konnte Velden die Weichen auf Sieg stellen und baute den Vorsprung in der zweiten Halbzeit aus. Trotz zahlreicher Versuche gelang es der Heimmannschaft nicht, das Bollwerk der Gäste zu durchbrechen.

Velden dominiert von Beginn an

Schon in den ersten Minuten machte Velden klar, dass es das Spiel bestimmen wollte. Nach einem guten Freistoß von Luca Kopeinig in der zweiten Minute, der jedoch von der Mauer abgelenkt wurde, entwickelte sich ein deutlicher Vorteil für die Gäste. In der dritten Minute traf Male nach einer Flanke, doch das Tor wurde wegen Abseits aberkannt.

Velden spielte weiterhin druckvoll und erspielte sich in der neunten Minute eine gute Möglichkeit nach einer Halbfeldflanke auf Male, dessen Kopfball knapp daneben ging. Die Heimmannschaft versuchte dagegenzuhalten, konnte jedoch keine nennenswerten Chancen herausspielen. Ein Freistoß von Faakersee rutschte in der 19. Minute durch, aber niemand konnte den Ball verwerten, und Velden klärte zur Ecke.

Verdiente Führung zur Halbzeit

Nach einer ereignisreichen Anfangsphase ohne Tore, gelang Velden schließlich in der 41. Minute der Durchbruch. Nach einer guten Kombination über die rechte Seite und einer Flanke von Janke, rutschte der Ball durch die gesamte Faakerseer Abwehr, und Florijan Lampic traf zur verdienten 1:0-Führung. Mit diesem Spielstand ging es auch in die Halbzeitpause.

Die zweite Hälfte begann, wie die erste endete, mit einem dominanten Velden 1b. Bereits in der 47. Minute konnte Luca Kopeinig nach einem Einwurf in der Mitte einschieben und auf 2:0 erhöhen. Die Gäste ließen nicht locker und setzten die FC-Verteidigung weiter unter Druck. Alessandro Kiko zeigte in der 52. Minute eine beeindruckende Einzelaktion, konnte aber letztlich nur das Außennetz treffen.

Gäste ziehen davon

Das Spiel wurde zunehmend einseitiger, und in der 59. Minute baute Marcel Kuster nach einer Ecke von Lampic die Führung per Kopf auf 3:0 aus. Die Heimmannschaft versuchte immer wieder, gefährlich vor das Tor der Gäste zu kommen, doch die Veldener Abwehr stand sicher. Ein Abschluss von Kenan Derzic in der 62. Minute war zu schwach und zentral, um den Torwart zu überwinden.

Velden blieb weiter am Drücker, und in der 71. Minute hatte Luca Kopeinig eine Großchance, zielte jedoch zu zentral. Faakersee fand kaum Mittel, sich aus der Umklammerung zu befreien, und in der 83. Minute wurde deutlich, dass die Heimmannschaft keine effektiven Spielzüge zustande brachte.

Den Schlusspunkt setzte erneut Luca Kopeinig in der 88. Minute, als er nach einer Hereingabe von rechts frei in der Mitte stand und souverän zum 4:0-Endstand verwandelte. Ein letzter guter Abschlussversuch von Kopeinig in der 90. Minute wurde von Torwart Lukas Lackner pariert. Nach einer Minute Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter die Partie ab.

Der ATUS Velden 1b zeigte über die gesamte Spieldauer eine dominante Vorstellung und sicherte sich hochverdient die drei Punkte. Der FC Faakersee 1b konnte trotz einiger Ansätze und Bemühungen keine entscheidenden Akzente setzen und musste die Überlegenheit der Gäste anerkennen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Patrick Ölweiner (14482 Bonuspunkte)

2. Klasse B: Faakersee 1b : Velden 1b - 0:4 (0:1)

88 Luca Horst Kopeinig 0:4

59 Marcel Günther Kuster 0:3

47 Luca Horst Kopeinig 0:2

41 Florijan Lampic 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Patrick Ölweiner mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.