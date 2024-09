FC Rennweg besiegt BSV Bad Bleiberg in packendem 4:2-Heimspiel

Spielberichte

Details Samstag, 28. September 2024 21:06

In der 9. Runde der 2. Klasse B kam es zu einem spannenden Aufeinandertreffen zwischen dem FC Rennweg und dem BSV Bad Bleiberg. In einem packenden Spiel setzten sich die Gastgeber mit 4:2 durch und behielten die drei wichtigen Punkte im Katschtal. Lukas Aigner avancierte zum Matchwinner, indem er alle vier Tore für den FC Rennweg erzielte. Das Spiel war geprägt von hohem Tempo, spannenden Spielzügen und entscheidenden Toren auf beiden Seiten.

Furiose erste Halbzeit

Von Beginn an zeigte der BSV Bad Bleiberg, dass sie nicht nach Rennweg gekommen waren, um Geschenke zu verteilen. In der 17. Minute war es dann Rok Strasek, der die Gäste mit einem präzisen Schuss in Führung brachte. Dieser Treffer schien den FC Rennweg wachzurütteln, denn nur zehn Minuten später gelang Lukas Aigner der Ausgleich. Aigner setzte sich nach einem tollen Pass aus der Mitte durch, überlief den Torwart und netzte souverän ein.

Der FC Rennweg ließ nicht locker und setzte die Abwehr der Gäste weiter unter Druck. In der 30. Minute war es erneut Lukas Aigner, der nach einem klugen Pass von Josef Kabusch die Führung für die Gastgeber erzielte. Der Ball landete im Netz, und die Bleiberger schauten nur verblüfft zu. Doch der BSV Bad Bleiberg hatte noch eine Antwort parat. Kurz vor der Halbzeit, in der 43. Minute, nutzte erneut Rok Strasek einen Fehler der Rennweger Abwehr und erzielte den Ausgleich zum 2:2. Mit diesem verdienten Unentschieden ging es in die Kabine.

Lukas Aigner im Rampenlicht

Nach der Pause setzte sich das temporeiche Spiel fort. Beide Teams schenkten sich nichts, und es wurde weiterhin um jeden Ball gekämpft. In der 48. Minute verfehlte ein Schuss von Lukas Aigner das Tor nur knapp, aber das sollte nicht sein letzter Versuch bleiben. Der FC Rennweg wurde immer stärker und bestimmte das Spielgeschehen. In der 63. Minute vollendete Lukas Aigner seinen Hattrick. Erneut ließ er den Keeper keine Chance und traf zur erneuten Führung für die Gastgeber.

Die Abwehr des FC Rennweg stand nun sicher und ließ kaum noch Chancen für den BSV Bad Bleiberg zu. Josef Ramsbacher zeigte sich in der 74. und 90. Minute mit Glanzparaden und verhinderte so den möglichen Ausgleich. Das Spiel näherte sich dem Ende, und der FC Rennweg versuchte, das Ergebnis über die Zeit zu bringen. Doch Lukas Aigner war noch nicht fertig. In der 85. Minute setzte er seinen vierten Treffer und machte damit den Sack endgültig zu. Wieder war es ein präziser Abschluss, der den Keeper der Gäste chancenlos ließ.

In der Nachspielzeit brachte der FC Rennweg das Ergebnis sicher über die Bühne. Die Fans feierten ihren Matchwinner Lukas Aigner und die gesamte Mannschaft, die sich diesen Sieg hart erarbeitet hatte. Mit dem Schlusspfiff stand das Endergebnis fest: Der FC Rennweg besiegt den BSV Bad Bleiberg mit 4:2 und sichert sich die wichtigen drei Punkte.

2. Klasse B: FC Rennweg : Bad Bleiberg - 4:2 (2:2)

85 Lukas Aigner 4:2

63 Lukas Aigner 3:2

43 Rok Strasek 2:2

30 Lukas Aigner 2:1

27 Lukas Aigner 1:1

17 Rok Strasek 0:1

Details

