ATUS Feistritz/R. bezwingt Weißenstein/Töplitsch

Details Samstag, 28. September 2024 21:08

ATUS Feistritz/R. konnte sich in der 9. Runde der 2. Klasse B gegen SG SK Weißenstein/SV Töplitsch mit einem überzeugenden 2:0-Sieg durchsetzen. Das Spiel begann mit einigen guten Chancen auf beiden Seiten, doch erst in der zweiten Halbzeit gelang es den Gastgebern, die Partie zu entscheiden. Tilen Lumpert und Sascha Piroutz sorgten mit ihren Treffern für den verdienten Erfolg der Heimmannschaft.

Chancenreiche erste Halbzeit ohne Tore

Die Partie begann mit einer hohen Intensität von beiden Mannschaften. Schon in der 3. Minute hatte ATUS Feistritz/R. die erste Möglichkeit, als eine Flanke von Samuel Scherwitzl von Marcel Kopeinig volley genommen wurde, aber über das Tor ging. Weißenstein/Töplitsch zeigte sich ebenfalls gefährlich, vor allem durch Standardsituationen. Bereits in der 7. Minute musste die Heimabwehr nach einer Ecke auf der Linie klären.

Ein entscheidender Moment ereignete sich in der 13. Minute, als die Gäste einen Elfmeter zugesprochen bekamen, nachdem David Struger gefoult hatte. Unterdorfer Heimo trat an, aber Michael Salzmann parierte den schwach geschossenen Strafstoß, und David Rottmann klärte den Abpraller. Feistritz hatte weiterhin gute Chancen, wie in der 34. Minute, als ein abgefälschter Schuss an die Latte ging und die anschließende Ecke nichts einbrachte. Trotz der vielen Möglichkeiten blieb es zur Halbzeit beim 0:0.

Feistritz nutzt seine Chancen in der zweiten Halbzeit

In der zweiten Hälfte drängte Feistritz weiter auf die Führung. Bereits in der 46. Minute kam eine Flanke von Marcel Kopeinig auf den eingewechselten Sascha Piroutz, dessen Kopfball jedoch ohne Kraft in die Hände des Tormanns ging. Amir Sahiti und Markus Rulitz hatten ebenfalls gute Gelegenheiten, aber der Torwart der Gäste zeigte sich in guter Form. Feistritz drückte Weißenstein in deren Hälfte und kam immer wieder zu gefährlichen Aktionen.

Die Geduld der Gastgeber wurde schließlich in der 85. Minute belohnt. Ein Freistoß von David Rottman wurde vom Keeper nach vorne abgeprallt, und Tilen Lumpert nutzte den Nachschuss zum 1:0. Nur fünf Minuten später, in der 90. Minute, machte Sascha Piroutz alles klar. Nach einer Ecke, die von Timon Hafner verlängert wurde, traf Piroutz an der zweiten Stange zum 2:0. Trotz einer spannenden Schlussphase konnte Weißenstein/Töplitsch nicht mehr zurückkommen.

Das Spiel endete schließlich mit einem verdienten 2:0-Sieg für ATUS Feistritz/R., die damit wichtige Punkte in der 2. Klasse B sammelten. Die Gastgeber zeigten über weite Strecken des Spiels eine dominierende Leistung und konnten sich am Ende verdient durchsetzen.

2. Klasse B: Feistritz : Weißenstein/Töplitsch - 2:0 (0:0)

90 Sascha Piroutz 2:0

85 Tilen Lumpert 1:0

Details

