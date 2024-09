Elfmeter beschert SC Landskron 1b Last-Minute-Punkt in Rothenthurn

Spielberichte

In einem intensiven und umkämpften Spiel in der 2. Klasse B trennten sich der SV Rothenthurn 1b und der SC Landskron 1b mit einem 1:1-Unentschieden. Nach einer frühen Führung der Hausherren konnten die Gäste in letzter Minute ausgleichen und sich einen verdienten Punkt sichern. Die Partie bot zahlreiche Chancen auf beiden Seiten und blieb bis zum Schluss spannend.

Schmölzer bringt Hausherren in Front

Bereits in der ersten Minute hatten beide Teams ihre ersten Möglichkeiten, wobei sowohl Rothenthurn als auch Landskron erste gute Chancen verbuchen konnten. Doch es dauerte bis zur 37. Minute, ehe das erste Tor fiel. Rothenturns Mathias Schmölzer erzielte nach einem präzisen Angriff das 1:0 für die Hausherren. Ein vorheriger Freistoß des SC konnte hingegen keine zählbaren Ergebnisse bringen.

Landskron zeigte sich jedoch kämpferisch und versuchte immer wieder, zum Ausgleich zu kommen. Doch ein Tor der Gäste wurde wegen Abseits nicht anerkannt. Auch weitere Eckbälle und Freistöße in der ersten Halbzeit blieben erfolglos, sodass es mit der knappen Führung von Rothenthurn in die Halbzeitpause ging. Trotz der Führung war das Spiel für die Hausherren keineswegs entschieden, denn Landskron blieb stets gefährlich.

Schwaiger verwandelt Last-Minute-Elfer

Die zweite Hälfte begann unverändert und die Hausherren gingen mit derselben Aufstellung in die zweite Halbzeit. Das Spielgeschehen verlagerte sich nun zunehmend in die Rothenturner Hälfte, wobei Landskron mehrfach gefährlich vor das Tor kam. Besonders in der 50. und 85. Minute hatten die Gäste große Chancen, die jedoch nicht zum gewünschten Torerfolg führten. Ein Freistoß brachte ebenfalls nichts ein.

Die Gastgeber versuchten, die knappe Führung über die Zeit zu bringen, doch die Gäste ließen nicht locker. Der Einsatz der Landskroner wurde in der 88. Minute schließlich belohnt. Nach einem Foul im Strafraum bekamen die Gäste einen Elfmeter zugesprochen, den Marlon Schwaiger sicher zum 1:1-Ausgleich verwandelte. Die restlichen Minuten und die angezeigten drei Minuten Nachspielzeit reichten nicht aus, um das Ergebnis zu ändern.

Am Ende trennten sich der SV Rothenthurn 1b und der SC Landskron 1b mit einem gerechten 1:1-Unentschieden. Beide Teams zeigten eine engagierte Leistung und sorgten für ein spannendes Spiel bis zur letzten Sekunde.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Bullinator007 (6630 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Bullinator007 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.