Draschitz triumphiert gegen Mühldorf: Klarer 3:0-Sieg nach hart umkämpfter Partie

Details Montag, 30. September 2024 08:54

In einem mitreißenden Spiel der 2. Klasse B konnte sich der SV Draschitz gegen den SC Mühldorf mit 3:0 durchsetzen und damit seinen ersten Saisonsieg einfahren. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit nutzte Draschitz eine starke zweite Halbzeit, um den verdienten Sieg zu erringen. Die Tore für Draschitz erzielten Raphael Martinz, Mohammad Saleh Alhussein und Fatihhan Pekel.

Erste Halbzeit: Draschitz mit frühem Führungstreffer

Das Spiel begann mit einer vorsichtigen Abtastphase von beiden Mannschaften. Nach einigen Minuten des Abwartens kam die erste bemerkenswerte Szene: In der 9. Minute verwandelte Raphael Martinz einen Freistoß und brachte den SV Draschitz mit 1:0 in Führung. Diese Führung brachte spürbar Selbstvertrauen in die Reihen der Heimelf.

Obwohl der SC Mühldorf bemüht war, das Spiel zu kontrollieren und Torchancen zu kreieren, hatten sie Schwierigkeiten, die kompakte Abwehr von Draschitz zu durchbrechen. Einige Distanzschüsse und misslungene Freistoßversuche prägten die erste Halbzeit. Auf der anderen Seite versuchte Draschitz, die Führung auszubauen, konnte jedoch trotz einiger vielversprechender Chancen kein weiteres Tor erzielen.

Die letzten Minuten der ersten Halbzeit wurden von den Defensivkräften der Draschitzer dominiert, die sicherstellten, dass Mühldorf keinen nennenswerten Abschluss mehr zustande brachte. Mit einem Halbzeitstand von 1:0 ging es in die Kabinen.

Zweite Halbzeit: Draschitz dreht auf und sichert den Sieg

Der SC Mühldorf kam besser aus der Kabine und drängte auf den Ausgleich. Ein Höhepunkt war ein Elfmeter in der 50. Minute, der jedoch nur die Querlatte traf und somit ungenutzt blieb. Diese verpasste Gelegenheit schien ein Wendepunkt im Spiel zu sein, da Draschitz sich anschließend stabilisierte und wieder die Kontrolle übernahm.

In der 77. Minute zeigte Draschitz seine Effizienz: Mohammad Saleh Alhussein erzielte nach einem langen Freistoß per Kopf das 2:0. Dieser Treffer setzte Mühldorf weiter unter Druck und nahm ihnen spürbar den Wind aus den Segeln. Nur wenige Minuten später, in der 82. Minute, markierte Fatihhan Pekel nach einem schönen Lochpass den 3:0-Endstand. Sein Schuss ins Eck ließ dem Mühldorfer Keeper keine Chance.

Der Schlusspfiff erfolgte nach einer Nachspielzeit von etwa vier Minuten. Die Draschitzer Fans feierten ausgelassen den Sieg ihrer Mannschaft. Mit diesem Erfolg konnte Draschitz nach einer längeren Durststrecke endlich wieder drei Punkte einfahren und sich in der Tabelle verbessern.

Die Partie zeigte, dass Draschitz nicht nur in der Lage ist, frühzeitig in Führung zu gehen, sondern auch die Stärke besitzt, in den entscheidenden Momenten zuzuschlagen und das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden.

2. Klasse B: Draschitz : Mühldorf - 3:0 (1:0)

82 Fatihhan Pekel 3:0

77 Mohammad Saleh Alhussein 2:0

9 Raphael Martinz 1:0

