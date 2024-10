4:7! Spektakuläres Torfestival zwischen SC Landskron 1b und SV Obermillstatt

Spielberichte

In einem packenden Spiel der 2. Klasse B traf der SC Landskron 1b auf den SV Obermillstatt. Die Partie hielt, was sie versprach: Tore, Dramatik und Wendungen. Nach einer Halbzeitführung von 4:2 für die Gastgeber drehte Obermillstatt die Partie in der zweiten Hälfte und siegte mit 7:4. Matchwinner für die Gäste war Elias Kaim, der drei entscheidende Treffer erzielte.

Furioser Start für Landskron

Landskron 1b legte einen Traumstart hin. Bereits in der fünften Minute brachte Raphael Matschek die Hausherren in Führung. Nur zwei Minuten später erhöhte Tristan Haslauer auf 2:0, was den frühen Druck auf die Gäste aus Obermillstatt erhöhte. Doch diese ließen sich nicht beeindrucken und kamen durch einen Elfmeter von Michael Obweger in der 17. Minute auf 2:1 heran.

Der Ausgleich ließ nicht lange auf sich warten: Michael Obweger traf erneut in der 21. Minute zum 2:2. Doch Landskron antwortete prompt. Tristan Haslauer stellte in der 23. Minute mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wieder her. In der 39. Minute konnte Haslauer seinen Dreierpack perfekt machen und erhöhte auf 4:2 für die Heimelf. Mit diesem Vorsprung ging es in die Halbzeitpause.

Obermillstatt dreht das Spiel

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild. Der SV Obermillstatt zeigte sich entschlossen, das Spiel zu drehen. Bereits in der 51. Minute verkürzte Michael Obweger mit seinem dritten Treffer auf 4:3. Landskron gelang es nicht, die Angriffe der Gäste zu unterbinden, und so glich Elias Kaim in der 64. Minute zum 4:4 aus.

Nun war Obermillstatt am Drücker. Michael Meixner erzielte in der 74. Minute die erstmalige Führung für die Gäste. Landskron konnte auf den Rückstand nicht mehr adäquat reagieren. Elias Kaim war es, der in der Schlussphase das Spiel endgültig entschied. Mit seinen Treffern in der 82. und 88. Minute erhöhte er auf 7:4 für den SV Obermillstatt.

Der Schlusspfiff besiegelte eine bittere Niederlage für den SC Landskron 1b, der trotz der Halbzeitführung leer ausging. Der SV Obermillstatt hingegen festigte mit diesem Sieg seinen zweiten Tabellenplatz und zeigte eine eindrucksvolle Leistung. Die Zuschauer erlebten ein Spiel, das von beiden Mannschaften bis zur letzten Minute umkämpft wurde.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Bullinator007 (6730 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Bullinator007 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.