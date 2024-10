Velden 1b fegt Rothenthurn 1b mit 7:0 vom Platz

Spielberichte

Montag, 07. Oktober 2024

In einer einseitigen Partie setzte sich Velden 1b eindrucksvoll gegen die Gäste aus Rothenthurn durch und siegte mit 7:0. Velden dominierte das Spielgeschehen von Beginn an und zeigte sowohl in der Offensive als auch in der Defensive eine nahezu makellose Leistung. Rothenthurn 1b konnte dem Angriffswirbel der Hausherren nichts entgegensetzen und kassierte eine herbe Niederlage. Besonders herausragend war Marcel Günther Kuster, der mit einem Hattrick glänzte und entscheidend zum Erfolg seines Teams beitrug.

Veldens Offensivkraft überrollt Rothenthurn

Schon früh im Spiel zeigte Velden 1b, dass sie an diesem Tag nichts anbrennen lassen wollten. Bereits in der 5. Minute brachte Yanik Peter Buchacher die Gastgeber mit einem präzisen Kopfball mit 1:0 in Führung. Nur wenige Minuten später, in der 9. Minute, erhöhte Alessandro Kiko nach einem perfekt gespielten Stanglpass auf 2:0. Die Gäste aus Rothenthurn wirkten schläfrig und fanden keinen Zugriff auf das Spiel.

In der 14. Minute setzte Marcel Günther Kuster mit einem Kopfball nach einer Ecke von Luca Kopeinig den Torreigen fort und erzielte das 3:0. Die Mannschaft von Velden spielte weiterhin druckvoll und ließ den Gästen keine Möglichkeit zur Entfaltung. Kuster nutzte in der 36. Minute eine Unachtsamkeit der Rothenthurner Abwehr aus und chippte den Ball aus rund 50 Metern über den weit herausgekommenen Torhüter hinweg zum 4:0 ins Netz. Noch vor dem Pausenpfiff machte Kuster seinen Hattrick perfekt, als er in der 45. Minute nach einem Gestocher im Strafraum den Ball zum 5:0 über die Linie drückte.

Rothenthurns Frustration wächst

In der zweiten Halbzeit setzte Velden 1b das Spiel unverändert dominant fort. Bojan Cubrilo erzielte in der 55. Minute mit einem gekonnten Solo das 6:0, indem er einen Verteidiger stehen ließ und mit dem schwachen Fuß sicher einschob. Auch in der 58. Minute war es erneut Cubrilo, der mit einem Schuss von der Sechzehnerkante das 7:0 markierte. Diese Offensive zeigte eindrucksvoll die Überlegenheit der Gastgeber.

Rothenthurn 1b hatte dem Druck von Velden wenig entgegenzusetzen und agierte zunehmend frustriert. In der 71. Minute wurde der Trainer der Gäste, Andreas Dominikus Daxer, mit einer roten Karte des Feldes verwiesen. Gegen Ende der Partie sah Pascal Freitag von Rothenthurn nach einem weiteren unsportlichen Verhalten in der 89. Minute die Gelb-Rote Karte.

Velden 1b zeigte in dieser Partie eine beeindruckende Leistung und feierte einen verdienten Sieg. Mit dieser herausragenden Vorstellung untermauerten sie ihre Ambitionen in der Liga, während Rothenthurn 1b aus diesem Spiel hoffentlich wichtige Lehren ziehen wird, um in den kommenden Spielen wieder konkurrenzfähiger auftreten zu können.

2. Klasse B: Velden 1b : Rothenthurn 1b - 7:0 (5:0)

58 Bojan Cubrilo 7:0

55 Bojan Cubrilo 6:0

45 Marcel Günther Kuster 5:0

36 Marcel Günther Kuster 4:0

14 Marcel Günther Kuster 3:0

9 Alessandro Kiko 2:0

5 Yanik Peter Buchacher 1:0

