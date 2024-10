FC Rennweg triumphiert über SC Mühldorf mit 5:2

Spielberichte

Details Montag, 07. Oktober 2024 10:14

In der spannenden Partie der 10. Runde der 2. Klasse B sicherte sich der FC Rennweg einen eindrucksvollen 5:2-Sieg gegen den SC Mühldorf. Die Gäste zeigten sich von Beginn an in Torlaune und dominierten die erste Hälfte des Spiels mit einem deutlichen 3:0-Vorsprung zur Halbzeit. Trotz einer starken Aufholjagd der Gastgeber in der zweiten Halbzeit konnte der SC Mühldorf die Niederlage nicht abwenden. Der FC Rennweg zeigte sich effizient und nutzte die Gelegenheiten konsequent, um den Sieg nach Hause zu fahren.

Dominante erste Hälfte des FC Rennweg

Das Spiel begann mit einer dominanten Vorstellung der Gäste aus Rennweg. Bereits in der 10. Minute brachte Marcel Huber den FC Rennweg in Führung, als er gekonnt den Ball im Netz versenkte. Die Mannschaft blieb am Drücker und erhöhte in der 28. Minute auf 2:0, als Dejan Bozicic nach einer perfekt getretenen Ecke von Josef Kabusch goldrichtig stand und den Ball einnetzte. Die Angriffe der Gäste rollten weiter, und in der 33. Minute war es Lukas Aigner, der den Vorsprung weiter ausbaute. Nach einer Vorlage von Josef Kabusch konnte er den Ball zum 3:0 im Tor der Gastgeber unterbringen.

Der SC Mühldorf hatte in der ersten Halbzeit Mühe, sich gegen die gut organisierte Defensive der Rennweger durchzusetzen. Die wenigen Chancen, die sich boten, konnten nicht in Tore umgemünzt werden, sodass die Mannschaft mit einem deutlichen Rückstand in die Pause ging.

Mühldorf kämpft sich zurück, doch Rennweg bleibt siegreich

In der zweiten Hälfte zeigte der SC Mühldorf eine deutlich verbesserte Leistung und startete eine Aufholjagd. Bereits in der 54. Minute gelang David Miskovic der Anschlusstreffer zum 1:3, als er einen Fehler des Rennweger Keepers ausnutzte. Die Gastgeber drängten weiter nach vorne, jedoch blieben viele Chancen ungenutzt. Ein Eckball in der 68. Minute führte schließlich zum 4:1 durch Dejan Bozicic, der nach einem Pass von Lukas Aigner traf.

Doch der SC Mühldorf gab nicht auf und wurde in der 86. Minute belohnt, als Dean Djurdjevic per Elfmeter das 2:4 erzielte. Trotz des kämpferischen Einsatzes blieb die Zeit für eine vollständige Wende jedoch aus. Der FC Rennweg sicherte den Sieg endgültig in der 90. Minute, als der eingewechselte Samuel Seebacher als Joker auftrat und zum 5:2 Endstand traf.

Der FC Rennweg zeigte über weite Strecken des Spiels eine souveräne Leistung und konnte die drei Punkte verdient mit nach Hause nehmen. Der SC Mühldorf hingegen kann aus der zweiten Halbzeit Selbstvertrauen schöpfen und wird im nächsten Spiel erneut angreifen.

2. Klasse B: Mühldorf : FC Rennweg - 2:5 (0:3)

90 Samuel Seebacher 2:5

86 Dean Djurdjevic 2:4

68 Dejan Bozicic 1:4

54 David Miskovic 1:3

33 Lukas Aigner 0:3

28 Dejan Bozicic 0:2

10 Marcel Huber 0:1

