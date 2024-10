ATUS Feistritz/R. triumphiert bei BSV Bad Bleiberg

Spielberichte

Details Montag, 07. Oktober 2024 10:21

Im spannenden Duell der 2. Klasse B setzte sich ATUS Feistritz/R. souverän mit 3:1 gegen den Gastgeber BSV Bad Bleiberg durch. Bereits zur Halbzeit führten die Gäste mit einem Tor von Benedict Wolfgang Zwarnig. In der zweiten Hälfte baute Timon Gerold Hafner die Führung mit einem Doppelpack aus. Trotz eines Anschlusstreffers von Almir Redzic konnte BSV Bad Bleiberg die Partie nicht mehr drehen und ATUS Feistritz/R. ging als verdienter Sieger vom Platz.

ATUS Feistritz/R. geht in Führung

Das Spiel begann mit einem energischen Auftreten der Gäste aus Feistritz. Schon früh zeigte sich, dass sie gewillt waren, das Spiel zu dominieren. In der 16. Minute war es dann so weit: Benedict Wolfgang Zwarnig erzielte das erste Tor des Spiels und brachte ATUS Feistritz/R. nach einer Ecke mit 0:1 in Führung. Die Mannschaft von BSV Bad Bleiberg war bemüht, den Rückstand aufzuholen, fand jedoch in der ersten Halbzeit kaum Mittel gegen die gut organisierte Defensive der Gäste. Der Halbzeitstand von 0:1 spiegelte die Überlegenheit von ATUS Feistritz/R. wider.

Doppelpack von Hafner sichert den Sieg

Nach dem Seitenwechsel versuchte BSV Bad Bleiberg, das Spiel an sich zu reißen und den Ausgleich zu erzwingen. Doch die Abwehr von ATUS Feistritz/R. stand weiterhin sicher und ließ kaum gefährliche Aktionen zu. In der 66. Minute setzte Timon Gerold Hafner ein erstes Ausrufezeichen, als er das 0:2 für die Gäste erzielte. Dieses Tor verstärkte den Druck auf die Gastgeber, die nun gefordert waren, offensiver zu agieren.

Nur drei Minuten später, in der 69. Minute, erhöhte erneut Timon Gerold Hafner auf 0:3 und machte damit die Vorentscheidung perfekt. Mit diesem komfortablen Vorsprung im Rücken kontrollierten die Gäste das Spielgeschehen nach Belieben. BSV Bad Bleiberg gelang es dennoch, in der 78. Minute durch Almir Redzic auf 1:3 zu verkürzen. Doch dieser Treffer sollte nur noch Ergebniskosmetik sein, denn die Zeit lief den Gastgebern davon.

ATUS Feistritz/R. spielte die Partie routiniert zu Ende und konnte sich am Ende über einen verdienten 3:1-Auswärtssieg freuen. Mit dieser Leistung bestätigte das Team seine Ambitionen in der Liga, während BSV Bad Bleiberg die Niederlage analysieren muss, um in den kommenden Spielen wieder zu punkten.

2. Klasse B: Bad Bleiberg : Feistritz - 1:3 (0:1)

78 Almir Redzic 1:3

69 Timon Gerold Hafner 0:3

66 Timon Gerold Hafner 0:2

16 Benedict Wolfgang Zwarnig 0:1

