2. Klasse C: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Details Montag, 21. Dezember 2020 12:28

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Julian Maurer (SV Kraig 1b)

Endergebnis:



1. Julian Maurer (SV Kraig 1b / 3363 Stimmen)

2. Lukas Höfferer (SV Kraig 1b / 2102 Stimmen)

3. Manuel Krassnitzer (NextGen St. Veit / 1943 Stimmen)

4. Julian Jamnig (SG KSK-Wörthersee/Pörtschach / 875 Stimmen)

5. Florian Kronlechner (SV Kraig 1b / 792 Stimmen)

6. Moritz Reibnegger (WSG Wietersdorf / 659 Stimmen)

7. Mario Brenner (SG KSK-Wörthersee/Pörtschach / 605 Stimmen)

8. Kiran Gröchenig (NextGen St. Veit / 550 Stimmen)

9. Andre Fessl (SV Union Gurk / 504 Stimmen)

10. Christoph Lagler (SV Weitensfeld / 444 Stimmen)