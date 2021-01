Die Goalgetter der Liga: Chigbogu Onuh vom SV Moosburg aus der 2. Klasse C

Details Montag, 25. Januar 2021 08:44

Eine weitere Statistik auf ligaportal.at soll die Leistung der Goalgetter jeder Liga würdigen. Sie sind es, die die Fans zum Jubeln bringen und ihrer Mannschaft zum Sieg verhelfen können. In den kommenden Tagen und Wochen wird der absolute Goalgetter jeder Liga vorgestellt. Außerdem wird die ligaportal.at-Statistik etwas Licht ins Dunkel bringen: Wann schießt der Goalgetter am meisten Tore? Trifft er besser zu Hause oder in der Fremde? Fragen über Fragen, die mit der folgenden Statistik beanwortet werden können. Übrigens: Zum besseren Verständnis haben wir die Prozentzahlen auf- oder abgerundet.

In der 2. Klasse C liegt Chigbogu Onuh vom SV Moosburg und Rok Pirc vom SV St. Urbanin der Torschützenliste mit je 20 Saisontreffern in Führung. Diesmal haben wir die Daten von Chigbogu Onuh analysiert und statistisch aufbereitet. Die Daten von Rok Pirc folgen in Kürze.

Foto (Sobe): Chigbogu Onuh war mit 20 Treffern maßgeblich an der starken Leistung des SV Moosburg im Herbst beteiligt

STATISTISCHE DATEN Chigbogu Onuh Tore 20 Tore / Spiel (13 Spiele) 1,54 Einsatzminuten 20/21 1168 Minuten pro Tor 58 Spiele gesamte Karriere 65 Tore gesamte Karriere 87 Einsatzminuten Karriere 5491 Tore pro Spiel Karriere 1,34 Minuten pro Tor Karriere 63 Herbstsaison 20 Frühjahrssaison 0 01.-30. Minute 6 (30%) 31.-60. Minute 8 (40%) 61.-90. Minute 6 (30%) Elfmetertore 0 ( 0%) Heimtore 8 (40%) Auswärtstore 12 (60%) Keine Tore (von 13 Spielen) 0 ( 0%) Führungstore 3 (15%) Ausgleichstore 2 (10%) Siegestore 2 (10%)