Michael Gmainer tritt als Trainer in Wietersdorf zurück und beendet gleichzeit sein Karriere!

Details Montag, 27. September 2021 19:33

Michael Gmainer und der SV Wietersdorf gehen ab sofort nicht nur getrennte Wege, sondern Gmainer gab auch im selben Atemzug das Ende seiner 17-jährigen Karriere als Trainer bekannt. Diese führte Michael durch Oberösterreich und Niederösterreich, bis er schließlich in Kärnten landete. Sein Tätigkeitsbereich erstreckte sich von der Landesliga bis hinunter in den Nachwuchs. Michael Gmainer, der seit Winter 2019 in Wietersdorf tätig war und unter anderem mit Steyr in der dritten Liga Österreichs spielte, nennt vor allem fehlende Energie als Grund für seinen Rücktritt.

"Wir haben im Sommer den Kader umgebaut und hatten als klares Saisonziel ausgegeben, dass wir vorne mitspielen und ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden wollen. Wir machen im Prizip immer dieselben Fehler und schaffen es nicht die Fehler der Gegner auszunützen. Nach den Niederlagen gegen St. Veit, Weitensfeld und Preitenegg zuletzt, hab ich mir selber die Deadline gesetzt, dass gegen Sörg und Maria Rain zwei Siege her müssen, ansonsten ist unser Ziel nicht mehr realistisch. Nachdem wir dann am Wochenende in Sörg verloren haben, hab ich die Konsequenzen daraus gezogen. Es reicht einfach nicht und mir fehlt mittlerweile die Motivation. Deswegen trat ich in Wietersdorf zurück und beende gleichzeitg meine Karriere. Nun freue ich mich auf die Fußballpension", so Michael Gmainer.

Hier noch eine ausführliche Zusammenfassung über seine Stationen und Erfolge:

Stationen als Spieler: ASV Bewegung Steyr, SK Amateure Steyr (3. Liga), SV Siernig, ATSV Stein Steyr, ATSV Vorwärts Neuzeug

Stationen als Trainer: SK Amateure Steyr (1. Landesliga), SV Siernig (2. Landesliga Ost, OÖ-Landesliga, 2. Klasse Ost), FC Sportunion Aschbach (1. Klasse West-NÖ), SC Reichenau (Unterliga Ost, 1. Klasse C), SV Feldkirchen (U14), SGA Sirnitz (1. Klasse C), SV Wernberg (1. Klasse B), SC Kappel (2. Klasse D und 1. Klasse C), seit Winter 2019 WSG Wietersdorf)

Erfolge:

Meister in der 2. Landesliga Ost mit der KM des SV Siernig in der Saison 2002/03 und 2007/08 zudem 2x Meister und 2x Vizemeister mit der U17

Mit der KM des SC Reichenau erreichte er im Jahr 2009 die beste Herbstsaison der Vereinsgeschichte in der Unterliga

Meister mit der U14 des SV Feldkirchen im Jahre 2012

Mit Sirnitz erreichte er 2013/2014 den vierten Platz in der 1. Klasse sowie im Jahr darauf den Herbstmeistertitel

In Kappel wurde er Winterkönig und stieg 2017/2018 in die 1. Klasse auf

Wir bedanken uns bei Michael recht herzlich für die tolle Zusammenarbeit und wünschen für die Zukunft alles erdenklich Gute!

