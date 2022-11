2. Klasse C - Herbstsaison: Zahlen, Daten, Fakten!

Details Mittwoch, 30. November 2022 10:00

Nach 14 gespielten Runden voller Brisanz und Spannung ging auch die 2. Klasse C Ende Oktober in die Winterpause. Die Fans durften insgesamt die Herbstsaion 379-mal bewundern, wie der Ball seinen Weg ins Tor fand. Oft gelang es einer Mannschaft einen Kantersieg einzufahren, doch manchmal ging es auch ein wenig knapper zu. Die 2. Klasse C hatte in der Herbstsaison einiges zu bieten.

Die Spitzenteams: Sörg & St. Margarethen

Es geht ziemlich knapp an der Spitze dieser Liga zu. Mit dem SC Sörg und dem ASV St. Margarethen/Lav. Stehen zwei Teams mit 31 Punkten ganz oben. Aufgrund des Erfolgs von Sörg im direkten Duell und der besseren Tordifferenz darf sich diese Mannschaft Herbstmeister nennen, die auch mit 50 Toren die beste Offensive besitzt. Und auch der Toptorjäger, Marco Messner mit 17 Toren, kickt in den Reihen der Sörger. Die beiden Mannschaften konnten jeweils zehn Mal gewinnen und mussten drei Niederlagen einstecken. Doch dahinter lauern bereits die anderen Mannschaften. Mit Wietersdorf, der SG Magdalensberg/Poggersdorf, Weitensfeld und Straßburg befinden sich sechs Teams innerhalb von nur vier Punkten. Die beste Defensive stellt Weitensfeld mit nur elf Gegentoren in den 14 Spielen.

Im Tabellenkeller: Eberndorf & Liebenfels

Sehr düster sieht es hingegen auf den hinteren Rängen aus. Dort befinden sich derzeit der Eberndorfer AC und das Liebenfelser Future Team. Ihnen fehlen ganze 28 bzw. 26 Zähler auf die Spitzenreiter der Liga – Eberndorf konnte nämlich mit nur einen Sieg drei Punkte verbuchen und Liebenfels mit zwei Unentschieden mehr fünf Punkte erzielen. Sowohl der Titel der schwächsten Offensive, als auch den der schwächsten Offensive geht an den Eberndorfer AC. Sechs geschossene Tore stehen 59 Gegentoren gegenüber.

Die aufregendsten Matches der Herbstsaison

Die 2. Klasse C war sehr oft auch Schauplatz für aufregende Duelle. In der zweiten Runde deklassierte beispielsweise der SC Sörg den SC Ebental deutlich mit 9:1. Auch Eberndorf musste an die geballte Power von Sörg glauben und ein 9:0 einstecken. Oft ging es aber auch knapper zu, doch in aufregenden Matches war nicht selten der SC Sörg mit von der Partie. So trennten sie sich im Duell mit dem SV Gurk mit 6:4. In Runde elf trennten sich zudem die SG Magdalensberg/Poggersdorf und der ASC St. Paul mit einem denkbar knappen 4:3. Die 2. Klasse C hatte also alles zu bieten, was das Fußballerherz so begehrt.

Blick ins Frühjahr

An der Spitze ist definitiv noch alles offen. Mit sechs Mannschaften innerhalb von vier Punkten hat jedes dieser Teams die Möglichkeit, sich am Ende durchzusetzen und sich über den Aufstieg in die erste Klasse zu freuen. Dass die Teams dahinter noch ein Wörtchen mitzureden haben, ist eher unwahrscheinlich. Im Tabellenkeller wird sich zeigen, ob Eberndorf sich von der katastrophalen Hinrunde erholen kann und gemeinsam mit dem Liebenfels Future Team einen Sprung nach vorne schafft. Man kann gespannt sein, was die Rückrunde zu bieten hat.

Das Ligaportal-Team wünscht allen Mannschaften eine erholsame Winterpause!