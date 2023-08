Maria Rain mit Sieg zum Saisonstart

Details Sonntag, 30. Juli 2023 19:59

Die neue Saison beginnt und in der 1. Runde der 2. Klasse C trafen am gestrigen Samstag der SV Maria Rain und der Absteiger der letztjährigen 1. Klasse D, der SV Haimburg, in Maria Rain aufeinander. Viele waren gespannt, ob der SV Haimburg die Mission Wiederaufstieg angeht oder sich erst in der Liga etablieren möchte.

Suboptimaler Start der Hausherren

Die Partie war nur wenige Sekunden alt, da mussten die Heimischen leider auch schon das erste Mal verletzungsbedingt wechseln. Für den angeschlagenen Marlon Kienleitner kam nach nur zwei Minuten Marcel Salzmann in das erste Saisonspiel. Die Heimelf versucht das Spiel unter Kontrolle zu bringen, erspielte sich auch mehr Spielanteile. Nach zwölf Minuten wurde auch ein heimischer Spieler im Strafraum der Gäste gelegt, sodass dem Unparteiischen nichts andere übrigblieb als auf den Punkt zu zeigen. Alexander Juch übernahm Verantwortung bei der Heimelf und trat vom Punkt an. Er verwandelte sicher zur 1:0 Führung in der zwölften Minute. Nur neun Minuten später war es wieder Alexander Juch, der nach einem weiten Abschlag vom eigenen Tormann der Defensivabteilung davoneilte und im eins gegen eins auf den Torhüter zulief und trocken zum 2:0 einschob – 21. Minute. Der SV Maria Rain schien das Spiel nun sicher im Griff zu haben uns wurde noch in der ersten Spielhälfte etwas fahrlässig. Nach einem missglückten Spielaufbau eroberten die Gäste den Ball, spielten den Ball schnell in die Spitze und Doman Torkar traf in Minute 28 zum 2:1 Anschlusstreffer und Halbzeitstand.



Torlose zweite Spielhälfte

In den zweiten 45 Minuten gab es für die Zuschauer wenig zu jubeln. Die Tore blieben aus, auch wenn gerade die Heimischen noch einige hochkarätigen Chancen auf deren Füßen hatten, diese aber nicht nutzte. Die alte Fußballweisheit, welche besagt, dass Tore die man die schießt im Gegenzug bekommt, blieb den Rosentaler aber glücklicherweise erspart und so durfte man in Maria Rain gleich im ersten Spiel über die ersten drei Punkte in der frischen Saison jubeln.



Nedim Omerhodzic (Trainer SV Maria Rain):

„Wir haben hochverdient gewonnen. Der SV Haimburg war der erwartet harte Gegner, dass hat man auch an ihrer Spielweiße gesehen. Wir hatten noch zwei Stangeschüssen und einige sehr gute Chancen, hätten also auch höher gewinnen können. Wir sind gut in die Saison gestartet, aber es gibt noch viel zu tun für uns, daher freuen wir uns auf den Sieg und schauen gleich auf das nächste Spiel.“

