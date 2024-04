Oberes Metnitztal gibt rote Laterne an Gurk im direkten Duell ab

2. Klasse C

Details Montag, 01. April 2024 17:35

In der 18. Runde der 2. Klasse C kam es zum Kellerduell der beiden letztplatzierten Teams vom SV Oberes Metnitztal und dem SV Union Gurk. Schon vor Spielbeginn war klar, wer hier verliert, ist das neue oder auch alte Tabellenschlusslicht der Liga. Nach einem Spiel mit wenig Chancen auf beiden Seiten ging die Heimelf dank eines Elfmetertores als Sieger vom Platz und übergab die rote Laterne damit an den SV Union Gurk.

Nicht mit Ruhm bekleckert

Am Karsamstag empfing der SV Oberes Metnitztal pünktlich zum Ende des Veranstaltungsverbots die Mannen des SV Union Gurk. Beiden Teams war die Ausgangslage bewusst, dass der Verlierer aus dem Spiel an das Tabellenende durchgereicht wird. Dementsprechend war das Spiel auch kein fußballerischer Leckerbissen für die anwesenden Zuschauer. Die Teams bemühten sich etwas nennenswertes zu bieten, aber hüben wie drüben verliefen sich die Angriffsversuche im Sand. Ganz torlos blieb die Halbzeit aber nicht. In der 41. Minute zeigte der Unparteiische auf den Punkt im Strafraum der Gäste und Jakob Gabriel Holzer verwandelte den verhängten Handelfmeter zur 1:0 Führung der Metnitztaler. „Ein 50/50 Elfmeter für mich. So ehrlich muss man sein. Jeder Schiedsrichter hätte es wohl nicht so entschieden“, erzählt uns der Heimtrainer Maximilian Wurzer.



Torwartwechsel bei der Heimelf

Auch in den zweiten 45 Minuten änderte sich nichts am Gesamtbild des Spieles. Torchancen blieben Mangelware. Die Highlights im zweiten Durchgang waren negative Höhepunkte für die Heimischen. In der 61. Minute mussten die Metnitztaler wieder mal einen Feldspieler in das Gehäuse stellen. Der gestartete Schlussmann Christof Gurmann verletzte sich an der Schulter und wurde durch Heinz Gottfried Geier ersetzt. „Heinz Geier war eigentlich nicht eingeplant. Er hat wieder zu kicken begonnen und früher mal hin und wieder im Tor gespielt. Wir können froh sein, dass es diesmal dabei war, auch wenn es leider wieder so war, dass wir das Spiel nicht mit unserem eingeplanten Tormann fertig spielen konnten“, seufzt der Coach. Gegen Ende holte sich Florian Knapp mit zwei übermütigen Aktionen noch die Ampelkarte (84. und 86. Minute) ab und musste das Spiel so vorzeitig verlassen. Auswirken sollte es aber keine mehr haben und so blieb es beim 1:0 für die Heimelf aus Grades.



Maximilian Dietmar Wurzer (Trainer SV Oberes Metnitztal):

„Es war kein gutes Spiel beider Teams. Das klingt jetzt vielleicht blöd, aber so ehrlich muss man sein. Beide Teams hatten wenig Torchancen. Aus dem Spiel ging wenig und aus Standards auch nicht. So war klar, wer hier das Tor schießt, wird das Spiel auch gewinnen. Zum Glück waren das am Ende wir und so konnten wir endlich die rote Laterne abgeben.“

