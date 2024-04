Wietersdorf gewinnt das Spitzenspiel in Weitensfeld

2. Klasse C

Der SV Weitensfeld empfing zur 19. Runde in der 2. Klasse C den Tabellenführer von der WSG Wietersdorf. Am Papier sollte es ein absoluter Kracher werden, denn vor Spielbeginn lagen die heimischen lediglich einen Zähler hinter den noch ungeschlagenen Spitzenreiter. Mit einem Sieg könnte man die Führung übernehmen, aber Wietersdorf ging als Sieger vom Feld und konnte den Vorsprung so auf vier Zähler ausbauen.

Wietersdorf dominiert das Spiel

Ganz so spannend wie vorab erwartet wurde das Spiel aber nicht. Die Heimelf fand nicht in das Spiel und war immer wieder um einen Schritt zu langsam. In den ersten 45 Minuten konnte man einen Treffer aber noch verhindern. „Weitensfeld hatte keinen Schuss auf unser Tor und wir selbst hatten in der 20. Minute bei einem Freistoß von Ibrahimi eine Dreifachchance. Zuerst ging der Freistoß an die Latte, der Nachschuss wurde vom Torhüter pariert und der zweite Nachschuss konnte von einem Feldspieler geblockt werden“ erzählt uns Trainer Raphael Rotim von der WSG Wietersdorf.



Weitensfelder Eigenfehler ausgenutzt

Der Anblick in den zweiten 45 Minuten änderte sich nicht für die Zuschauer. In der 51. Minute konnte Denis Husejnovic einen Ball am Weitensfelder Strafraum erobern, spielte die Kugel weiter zu Hübl und dieser legte quer auf Florian Novak, welcher den Ball nur noch zur 0:1 Führung einschieben musste. Die Gäste wollten nun den Sack zu machen und die Führung ausbauen, blieben aber ohne Erfolg dabei. In der 81. Minute konnte man aber doch noch den Deckel auf den Topf geben. Nach einem erneuten Fehler im Aufbauspiel der Heimischen fing man einen Ball ab, spielte schnell und tief auf den eingewechselten Dominik Christian Oberraufner, welcher dem Weitensfelder Schlussmann mit einem Gewaltschuss keine Chance ließ und so den 0:2 Endstand herstellte.



Damit hat Wietersdorf nun alles in der eigenen Hand und man dürfte sich sogar noch einen Ausrutscher in den letzten zehn Spielern erlauben, aber bei einer solchen Dominanz auch gegen direkte Verfolger darf davon nicht ausgegangen werden. Zu groß wird der Hunger der Wietersdorfer nach einer Saison ohne Niederlage sein. In der nächsten Runde trifft der Tabellenführer auf den SC Ebental. Die Weitensfelder haben am Papier eine nicht minder leichte Aufgabe, dort reist man zum Auswärtsspiel gegen den SV Oberes Metnitztal.



Raphael Rotim (Trainer WSG Wietersdorf):

„Das Ergebnis geht absolut in Ordnung. Die Weitensfelder hatten keinen Schuss, der auf das Tor von uns ging. Wir selbst hatten wesentlich mehr Ballbesitz, mehr Spielanteile und mehr Torchancen. Es schien, als wären die Gegner mit den sommerlichen Temperaturen am Kämpfen, denn sie wirkten nicht gerade frisch.“

