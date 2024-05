Maria Rain revanchiert sich für die Herbstniederlage

2. Klasse C

Das Duell SV Maria Rain gegen die Spielgemeinschaft SV Magdalensberg/ASKÖ Poggersdorf Youngsters hielt uns die 25. Runde der Meisterschaft in der 2. Klasse C bereit. Das Hinspiel konnte die Spielgemeinschaft im vergangenen Herbst mit 4:1 für sich entscheiden und erteilte Maria Rain damit einen Dämpfer um Rennen um die Topplätze. Dafür wollten sich die Maria Rainer auf heimischen Untergrund diesmal natürlich revanchieren.

Gäste schocken Heimelf früh

Das Spiel war erst wenige Minuten alt, da jubelten die mitgereisten Schlachtenbummler der Gäste zum ersten Mal. In der 5. Minute ging die Spielgemeinschaft Magdalensberg/Poggersdorf in Person von Maximilian Schlömmer mit 0:1 in Führung. Es entwickelte sich eine hart geführte Partie, denn in den Minuten 11 und 19 musste der Unparteiische zwei Spielern der Gäste (Birbaumer, T. Schlömmer) mit dem gelben Karton verwarnen. In Minute 22 glichen die heimischen das Spiel aus. Nach einer Hereingabe in den Strafraum stand der Verteidiger Gojko Vasiljevic genau richtig und versenkte die Kugel zum 1:1. Nur wenige Momente später gingen die Maria Rainer durch einen Treffer von Edin Hasancevic mit 2:1 in der 24. Minute in Führung. In der 42. Minute erzielte Alexander Juch den 3:1 Pausenstand.



Taktisches Geplänkel

In den zweiten 45 Minuten passierte nur noch wenig. Das Spiel flaute immer mehr ab. Der Heimtrainer versuchte mit mehreren Einwechslungen nochmal Schwung in das Spiel zu bringen, aber der erhoffte Effekt blieb für die Zuschauer leider aus. Etwa ab Mitte der zweiten Spielhälfte passierte kaum noch nennenswertes auf beiden Seiten, sodass es am Ende mit einem 3:1, welches bereits in der ersten Spielhälfte zustande kam, endete. Lediglich zwei Verwarnungen für die Heimelf (Marinkovic, D. Vasiljevic) gab es für den Schiedsrichter noch zu dokumentieren, eher er alle Teilnehmer in die Kabinen schickte.



Nedim Omerhodzic (Trainer SV Maria Rain):

„Das Spiel war sehr gut von uns. Es fehlten uns zwei wichtige Spieler (Popovic und Malkoc) und wir wussten, dass wir auf eine junge und bissige Mannschaft treffen werden, daher bin ich froh über die drei gewonnen Punkte. Nach einer Stunde flaute das Spiel ab, es passierte auf beiden Seiten nichts mehr. Wir hatten noch ein 4. Tor erzielt, aber leider entschied der Schiedsrichter auf Abseits. Ich denke es war keines, aber der Unparteiische war ohne Assistenten und man kann ihm daher keinen Vorwurf machen.“

