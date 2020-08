St. Urban startet mit Kantersieg in die neue Saison

Details Sonntag, 02. August 2020 11:00

Zum Meisterschaftsauftakt in der 2. Klasse C empfing die WSG Wietersdorf am heimischen Sportplatz den SV St. Urban. Die Zuseher blickten gespannt auf das Spiel, wollten endlich sehen wo ihre Mannschaft steht. Am Ende gab es einen ungefährdeten 6:2 Erfolg für die Gäste aus St. Urban.

St. Urban dominiert Hälfte eins

Die Gäste kamen von Beginn an sehr gut ins Spiel und übernahmen sofort das Spielgeschehen. Aus einer gut gesicherten Defensive heraus wollte das Spiel anlegen. Dies sollte auch gut gelingen, denn mehr als zwei Torchancen, die ungenützt blieben sollte Wietersdorf in der ersten Hälfte nicht vorfinden. St. Urban hingegen kam ein ums andere mal gefährlich vor das Tor der Hausherren. Nur neun Minuten dauerte es bis Rok Pirc auf 0:1 stellte. Nach einem weiten Pass nahm der Stürmer das Spielgerät mit, überlief seinen Gegenspieler und bezwang letztendlich den Keeper der Wietersdorfer. Nach 20 Minuten jubelten die Gäste erneut. Aljaz Tot ließ sich feiern, denn er hatte soeben das 0:2 erzielt. Der letzte Treffer in Hälfte ein ging wieder vom starken Pirc aus. Nach einem Solo bediente er im Strafraum Rene Persinell, der keine Mühe hatte die Kugel zu versenken und auf 0:3 zu stellen.

Gästesieg kam nie in Gefahr

Nach dem Seitenwechsel kam Wietersdorf stark verändert aus der Kabine und leistete nun mehr Gegenwehr. Doch die Hoffnung der Hausherren, das Spiel nochmals kippen zu können verblich bereits nach zehn Minuten. St. Urban traf nämlich in Persona von Philipp Kandut zum 0:4. Das Tor fiel zu diesem Zeitpunkt etwas gegen den Spielverlauf. Nur sechs Minuten später legte Rok Pirc nach einer Flanke per Kopf nach und traf zum 0:5. Die Partie war damit endgültig entschieden. In der Folge war bei den Gästen etwas die Luft herausen und Wietersdorf kam durch zwei Treffer von Matic Pust und Markus Kopeinig auf 2:5 heran. Der Schlusspunkt blieb in der 85. Spielminute Rok Pirc vorbehalten. Er krönte mit seinem dritten Treffer zum 2:6 seine starke Leistung.

Stefan Kogler, Trainer SV St. Urban: "Der Sieg heute war realtiv ungefährdet. Am Ende war zwar etwas die Luft drausen, es bestand jeoch nie Gefahr."

