Straßburg deklassiert Feistritz/Ros

Details Sonntag, 02. August 2020 13:55

In der 1. Runde der 2. Klasse C empfing der SV Straßburg auf dem heimischen Sportplatz den ATUS Feistritz/Ros. Nach der langen Coronapause waren die rund 100 Zuseher voller Vorfreude ihren heimischen SV wieder kicken zu sehen und freuten sich darauf ihn zu unterstützen. Am Ende sollten sie mit 8 Toren belohnt werden - Endstand 6:2.

Straßburg dominiert

Die Hausherren starteten sehr gut in diese Partie und gaben von Beginn an den Ton an. Feistritz fand kaum Zugriff aufs Spiel und somit war der Führungstreffer für Straßburg in der dritten Minute keine große Überraschung. Marco Krall verwertete einen Elfmeter zum 1:0. Straßburg gab nach diesem Treffer weiter Gas und erhöhte in der elften Minute durch Felix Schmölzer bereits auf 2:0. In dieser Tonart ging es weiter und nach gut einer halben Stunde erhöhte Marco Krall mit seinem zweiten Treffer auf 3:0. Erst danach gingen die Hausherren etwas vom Gas und Feistritz kam durch einen Elfmeter zum Treffer zum 3:1.

Kurze Spannung - heiße Schlussphase

Nach dem Seitenwechsel erwischten die Gäste die Straßburger vorerst am falschen Fuß und Lukas Kraxner erzielte in der 48. Minute den Anschlusstreffer zum 3:2. Die Spannung währte aber nur kurz denn nach diesem Treffer nahm Straßburg wieder Fahrt auf. Mit einem sehenswerten, schnellen Direktspiel spielten die Hausherren Kevin Sturm frei, der das 4:2 besorgte. Nur zwei Minuten später erhöhte Johannes Landsmann auf 5:2 und sorgte somit endgültig wieder für klare Verhältnisse. Nach etwas mehr als einer Stunde musste Benedict Zwarnig nach einem Torraub mit Rot vorzeitig unter die Dusche. Marvin Pickhardt stellte in der 73. Spielminute den Endstand von 6:2 her. In der Schlussphase, als bereits alles entschieden war gingen die Wogen nochmals hoch. Johann Feinig sah nach einem brutalen Foul die Rote Karte und Mehmed Dzindic, Keeper der Hausherren ließ sich im Zuge dessen zu einer Tätlichkeit hinreisen und musste ebenfalls vom Platz. Der gefoulte Spieler blieb zum Glück relativ unverletzt.

Ing. Jakob Leitgeb, Obmann SV Straßburg: "Es war ein sehr guter Start. wir haben über zwei Drittel der Partie ein gutes Spiel gemacht. Bei dieser Hitze war es aber fast unmöglich über 90 Minuten eine starke Leistung zu bringen. Beim Foul zum Schluss ist Gott sei Dank nicht mehr passiert. In acht von zehn Fällen wäre hier wohl der Fuß ab gewesen."

