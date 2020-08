Moosburg feiert klaren Sieg in Maria Rain

Details Sonntag, 09. August 2020 09:51

In der 2. Runde der 2. Klasse C kam es zum Duel zwischen dem SV Maria Rain und dem SV Moosburg. Während Maria Rain in der ersten Runde ein Remis holte, reisten die Moosburger mit drei Punkten aus der ersten Begegnung an. Auch nach diesem Spiel sollten die drei Punkte an die Moosburger gehen.

Pausenführung für die Gäste

Der SV Moosburg kam sehr gut in diese Partie und dominierte grundsätzlich den ersten Durchgang. Maria Rain tat sich trotz des Heimvorteils schwer und kam kaum zu Gelegenheiten im ersten Durchgang. Viel mehr als eine gute Torchancen war nicht zu notieren. Moosburg hingegen erarbeitete sich in den ersten 45 Minuten ein Vielzahl an Chancen. 25 Minuten dauerte es, bis die Gäste das erste Mal jubelten. Nach einem schönen Chipball auf Chigbogu Onuh ließ dieser dem gegnerischen Torwart keine Chancen und netzte zum 0:1 ein. Sieben Minuten vor der Pause erhöhte Moreno Remskar auf 0:2. Ob der vielen Chancen hätte die Pausenführung für Moosburg höher ausfallen können. Kurz vor der Pause verhinderte Aluminium einen weiteren Treffer.

Moosburg Sieg nie in Gefahr

Nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Bild des Spiels. Die Gäste waren weiterhin die klar bessere Mannschaft und dominierten das Spiel. Sebastian Sagmeister erhöhte nach 54 gespielten Minuten per Freistoß auf 3:0 für die Moosburger. In dieser Tonart ging es weiter und nach 66 gespielten Minuten stand es 0:4 durch einen weiteren Treffer von Chigbogu Onuh. In der Schlussphase ließen die Moosburger etwas nach, junge Spieler kamen zu wertvollen Einsatzminuten und Maria Rain erzielte durch Nermin Topcagic und Alexander Nuch zwei Ehrentreffer. Bei den Moosburgern erzielte noch Moreno Remskar seinen zweiten Treffer und am Ende hieß der Endstand 2:5.

Mario Loritsch, Trainer SV Moosburg: "Wir haben die Partie klar dominiert, mehr muss man dazu nicht sagen. Am Ende habe ich jungen Spieler eingewechselt und Maria Rain kam noch zu zwei Toren. Wir hatten allerdings auch noch einen zweiten Lattentreffer."

Beste Spieler: keiner bzw. Chigbogu Onuh (ST)

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten