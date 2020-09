Moosburg konnte auch in Sörg nicht gestoppt werden

Details Montag, 07. September 2020 16:42

In der sechsten Runde der 2. Klasse C empfing am Samstag der SC Sörg den SV Moosburg. Sörg konnte in der Vorsaison bis zum Abbruch alle Spiele gewinnen und war klar auf Aufstiegskurs. Seit dem Neustart läuft es nun alles andere als rund. Bisher konnte man erst einen Sieg einfahren und hat bereits jetzt den Anschluss an die Tabellenspitze verloren. Anders die Situation bei den Gästen. Moosburg befindet sich in blendender Form, musste sich bisher erst einmal die Punkte teilen und gewann den Rest.

Ausschluss besiegelt früh den Untergang

Moosburg kam am kleinen Sörger Platz gut in die Partie und hatte die ersten drei guten Möglichkeiten in der Anfangsphase. Daraus konnte man allerdings noch kein Kapital schlagen und am Ende hatte man Glück, als Sörg danach einmal lediglich am Aluminium scheiterte. Die erste Spielentscheidende Szene passierte dann in der 27. Spielminute. Moosburgs Onuh wurde von Georg Köchl zu Fall gebracht. Da Köchl der letzte Mann war, musste dieser vorzeitig mit Rot unter die Dusche. Ein Mann mehr war für Moosburg natürlich kein Nachteil und so konnte man noch vor der Pause zur 1:0 Führung kommen. Moosburgs Onuh ließ zwei Spieler aussteigen und wurde danach gelegt, Sebastian Sagmeister lief allerdings dem Ball hinterher und konnte die Situation zum Torerfolg ausnützen.

Ungefährdeter Sieg

Sörg versuchte nach der Pause natürlich alles in die Waagschale zu werfen, mehr als eine Torchancen sollten sie allerdings gegen souverän agierende Moosburger nicht bekommen. Bereits fünf Minuten nach dem Seitenwechsel konnten diese nämlich auf 0:2 erhöhen. Nach einem Eckball und mehrern versuchen schaffte es schließlich Chigbogu Onuh den Ball im Netz zu versenken. Den Schlusspunkt in einer spielerisch nicht sehr glanzvollen Partie setzte Moreno Remskar, der nach einer Flanke von der rechten Seite und einem Kopfball den Ball zum 0:3 abstaubte.

Mario Loritsch, Trainer SV Moosburg: "Am kleinen Platz in Sörg ist immer schwer. Da ist fast jeder Ausschuss gefährlich und man kann nicht wirklich sagen wer besser Fussball gespielt hat, weil es kein einfach zu schwer ist dort richtig Fussball zu spielen."

