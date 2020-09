Sörg holt Last-Minute-Remis in Feistritz

Details Sonntag, 13. September 2020 17:02

In der siebenten Runde der 2. Klasse C standen sich am Samstag der ATUS Feistritz/Ros. und der SC Sörg gegenüber. Feistritz ist neu in der Liga und holte bisher zwei Siege. Dem stehen allerdings auch bereits vier Niederlagen gegenüber. Sörg war als einer der großen Favoriten gestartet und kommt bisher einfach nicht in die Spur. In Feistritz wollte man den nächsten Anlauf starten um endlich wieder einen Erfolgslauf hinzulegen.

Torlose erste Hälfte

Die Zuseher am Feistritzer Sportplatz bekamen eine offene erste Hälfte zu sehen. Beide Teams waren sehr engagiert am Werk und so gab es auch die eine oder andere Torchance. Ein leichtes Plus hatten diesbezüglich die Gäste aus Sörg. Letztendlich schaffte es in den ersten 45 Minute allerdings kein Team sich für einen couragierten Auftritt zu belohnen und daraus resultierte der Halbzeitstand von 0:0.

Tor in letzter Sekunde

In der zweiten Hälfte starteten dann die Gäste aus Sörg besser ins Spiel, doch Feistritz war alles hinein und konnte im letzten Moment immer noch dazwischen kommen bzw. Torschüsse die gefährlich werden könnten, blocken. Und weil es Sörg nicht schaffte die Überlegenheit auf die Anzeigentafel zu bekommen schlug plötzlich die Heimmannschaft zu. In der 72. Spielminute fing man einen Angriff ab und startete prompt den Gegenangriff. Diesen konnte letztendlich Lukas Laussegger im Tor unterbringen und auf 1:0 stellen. Sörg warf daraufhin alles nach vorne und kam zu guten Möglichkeiten, diese ließ man allerdings liegen und so schien alles auf ein 1:0 hinauszulaufen. Doch mit der letzten Aktion schlug der Sörger Keeper einen Freistoß von der Mittellinie hoch nach vorne, Fischer konnte Harald Stark bedienen und der Sörger Torjäger schaffte noch den verdienten 1:1 Ausgleich.

Hannes Lassnig, Trainer SC Sörg: "Für uns war es heute leider nur ein Remis. Mit unseren Ambitionen müssen wir hier einfach drei Punkte holen. Aber es läuft derzeit nicht. Feistritz hat aber brav dagegengehalten, versucht Fussball zu spielen und hat sich den Punkt am Ende auch verdient."

Die Besten: kollektiv bzw. Philipp Fischer (MF), Harald Stark (ST)

