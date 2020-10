Krumpendorf/Pörtschach stürzt Moosburg von der Tabellenspitze

Details Montag, 05. Oktober 2020 11:00

In der zehnten Runde der 2. Klasse C stand am Samstagnachmittag für die SG KSK Wörthersee/ATUS Pörtschach ein Heimspiel und gleichzeit ein Derby am Programm. Die SG spielt eine gute, solide Saison und befindet sich im vorderen Tabellendrittel. Zur Tabellenspitze fehlen zwar ein paar Punkte, die Lage trotzdem komfortabel. Zu Gast in Krumpendorf war diesmal mit dem SV Moosburg einer der Titelfavoriten. Moosburg reiste auch als Tabellenführer an und wollte alles unternehmen um mit drei Punkten nach Hause zu fahren und somit auch die Tabellenführung zu verteidigen.

Pausenführung für die Hausherren

Bei starken Regen und tiefem Boden in Krumpendorf gestaltete sich für beide Teams ein schweres Spiel. Die Hausherren kamen jedoch mit den Bedingungen einen Tick besser zurecht. Trotzdem hatte die erste große Möglichkeit der Favorit aus Moosburg. Diese ließ man allerdings liegen und in der Folge fanden im ersten Durchgang nur mehr die Hausherren Chancen vor. Es dauerte allerdings die gesamte erste Hälfte, bis der erste Treffer fiel. Quasi mit dem Pausenpfiff durften die Hausherren das erste mal jubeln. Nach einem Freistoß hinter der Mittellinie fälschte Andreas Hartl den Ball mit dem Kopf unhaltbar zum 1:0 ab.

Krumpendorf/Pörtschach erkämpft sich den Sieg

Nach dem Seitenwechsel konnte Moosburg in der 53. Spielminute das Spiel durch Goalgetter Chigbogu Onuh ausgleichen. Wer nun dachte, dass der Favorit das Spiel drehen wird, der irrte. Die Hausherren ließen sich durch den Gegentreffer nicht beirren und hätten eigentlich einen Elfmeter bekommen müssen. Beim zweiten Foul im Strafraum kam der Schiedsrichter in der 66. Spielminute nicht mehr umher und verhängte einen Foulelfmeter. Diesen verwertete Stefan Perack zum 2:1 und der neuerlichen Führung für die Hausherren. In der Folge gingen die Wogen etwas hoch und Aleksander Malivojevic musste nach Schiedsrichterbeleidigung in der 67. Spielminute vorzeitig unter die Dusche. Moosburg drückte auch mit einem Mann weniger auf den Ausgleich, doch auch Krumpendorf hatte Chancen, die Partie vorzeitig zu entscheiden. Die letzte große Chance hatte kurz vor Spielende Moosburg, doch das Glück war diesmal auf der Seite der Hausherren, die kurz davor Pascal Pirker nach einem Foul mit Gelb/Rot verloren.

Martin Kaiser, Trainer SG KSK Krumpendorf/Pörtschach: "Meiner Meinung nach war der Sieg heute verdient. Wir hatten genug Chancen und hätten uns das Leben auch etwas leichter machen können. Am Ende hatten wir nochmal das Glück des Tüchtigen."

Die Besten: Pauschallob besonders Pichler Julian (VT) bzw. Chigbogu Onuh (ST)