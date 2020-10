St. Urban holt sich mit souveränen Sieg gegen Weitensfeld die Tabellenführung

Details Montag, 05. Oktober 2020 14:27

Am Sonntag emfping der noch ungeschlagene SV St. Urban im Zuge der zehnten Runde der 2. Klasse C den SV Weitensfeld. St. Urban hatte nach der Niederlage von Moosburg am Samstag die Chance, an die Tabellenspitze zu klettern. Diese wollte man im Heimspiel gegen Weitensfeld natürlich nutzen. Die Gäste liegen im Tabellenmittelfeld, rechneten sich in St. Urban durchaus Chancen aus und wollten den Favoriten bis zum Schluss fordern.

Elfmeter bringt Pausenführung

St. Urban hatte von Beginn an das Spiel im Griff und zog die eigene Spielidee durch. Weitensfeld versuchte immer wieder mit langen Bällen zu operieren, für die St. Urbaner Hintermannschaft sollte dies an diesem Tag kein Problem darstellen. Aber auch Weitensfeld stand sehr kompakt und so tat sich St. Urban vorerst schwer viele Torchancen zu erspielen. In der 25. Spielminute verhängte der Unparteiische nach einem schlechten Tackling von Raphael Obmann folgerichtig einen Foulelfmeter für die Hausherren. Philipp Kandut trat an und behielt die Nerven. Pausenstand somit 1:0.

Weitensfeld chancenlos

In der zweiten Hälfte kam St. Urban gegen die eigentlich gut organisierten Weitensfelder zu mehrern Torchancen. Die Gäste selbst, konnten über die 90 Minuten wenig gefahr ausstrahlen und es blieb bei zwei Torschussversuchen außerhalb des Strafraumes. St. Urban hatte aber auch Mühe, das Ergebnis klarer zu gestalten und früher für eine Entscheidung zu sorgen. Nach einer Stunde war es Felix Ronge, der nach einer Flanke aus dem Halbfeld von der Hintermannschaft der Gäste aus den Augen verloren wurde, der zum 2:0 einköpfte. Da Weitensfeld offensiv nicht viel gelang war dies bereits die Vorentscheidung. St. Urban vergab noch die ein oder andere gute Möglichkeit, freute sich aber am Ende über einen doch ungefährdeten Sieg.

Stefan Kogler, Trainer SV St. Urban: "Wir sind mit dem Ergebnis zufrieden. Wir hatten im Vorfeld schon Resepekt vor Weitensfeld, die bis dato ziemlich wenige Gegentore bekommen haben und hinten sehr gut stehen."

Die Besten: David Schaffer (VT), Philipp Kandut (MF) bzw. Elias Zarre (VT)