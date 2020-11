St. Urban setzt sich die Winterkrone auf

Details Montag, 02. November 2020 17:37

In der 14. Runde der 2. Klasse C stand die Begegnung zwischen dem SV Himmelberg und dem SV St. Urban am Programm. Die Vorzeichen vor diesem Spiel waren eigentlich deutlich. Himmelberg spielte zwar zu Hause am kleinen Platz, doch mit dem SV St. Urban gastierte der Tabellenführer. Die Himmelberger selbst sind Drittvorletzter und holten erst zwei Siege. Am Ende sollte das Ergebnis so klar sein, wie man es vermutete.

Führung hilft Himmelberg nichts

St. Urban kam sehr gut in das Spiel und diktierte von der ersten Minute weg das Spielgeschehen. Die Himmelberger wehrten sich aber und sollten sogar entgegen dem Spielverlauf in Führung gehen. Andreas Warmuth schoss in der 18. Minute den Ball ansatzlos aus 30 Metern ins Kreuzeck und sorgte somit für das überraschende 1:0. Doch St. Urban schüttelte sich nur kurz ab und schlug zwei Minuten später zurück. Nach einem Pass von Kandut über die Abwehr lief Rok Pirc allein auf den Keeper der Hausherren zu und überlupfte diesen zum 1:1. Nach gut einer halben Stunde besorgte schließlich Kandut selbst per Elfmeter die 2:1 Führung für die Gäste.

Einbahnfussball und Kantersieg

Nach der Pause daurte es nur wenige Sekunden ehe St. Urban das Spiel entschied. Mit dem 1:3 durch Sebastian Sonvilla aus kurzer Distanz waren die Himmelberger gebrochen und St. Urban hatte am Ende leichtes Spiel. In der 55. Spielminute war es Aljaz Tot der nach einem Lochpass von Sonvilla noch einen Verteidiger ausspielte und zum 1:4 traf. Kurz darauf machte Rok Pirc mit seinem zweiten Treffer das 1:5. Eben dieser Pirc wurde in der 77. Spielminute nochmals herrlich freigespielt und bezwang den Keeper im Eins-gegen-Eins. Damit markierte er mit seinem dritten Treffer in diesem Spiel den Endstand von 1:6.

Stefan Kogler, Trainer SV St. Urban: "Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen. Der Gegentreffer war entgegen dem Spielverlauf. Am Ende haben wir aber in dieser Höhe verdient gewonnen und Himmelberg konnte uns nicht mehr gefährden."

Die Besten: Florian Höher (MF) bzw. Matthias Ebner (VT), Rok Pirc (ST)