Sörg startet mit Kantersieg gegen Frantschach

Sonntag, 25. Juli 2021

Auch in der 2. Klasse C rollte dieses Wochenende endlich der Ball wieder. Zum Auftakt empfing der SC Sörg in der ersten Runde den FC Frantschach. Die Vorzeichen vor dem Spiel waren schwer auszumachen, treffen doch nach der Zusammenlegung mit der 2. Klasse D viele neue Mannschaften aufeinander. Dennoch wenn man einen Favoritenrolle vor dem Spiel suchte, war sie sicherlich bei den Hausherren auszumachen.

Mäßige erste Hälfte

Sörg startete perfekt in das Spiel und traf gleich vom Ankick weg zum 1:0 durch Raphael Prenter. In der Folge bot sich den Zusehern kein überragendes Spiel. Frantschach kämpfte tapfer und versuchte dagegen zu halten, Sörg konnte nicht restlos überzeugen. Es gab zwar die ein oder andere Chance, auf einen weiteren Treffer musste man jedoch fast bis zur Pause warten. In der 43. Spielminute erhöhte dann Daniel Steiger auf 2:0. Mit diesem Spielstand ging es folglich auch in die Kabinen.

Tore am Fließband

In der zweiten Hälfte sollte den Zusehern einige Tore geboten werden. Sörg startete mit einem Dreierpack zwischen der 51. und 55. Spielminute. Christoph Pingist, Michael Pink und Pascal Eichwalder waren die Torschützen. Frantschach wirkte in der zweiten Hälfte müde und konnte mit den Sörgern nicht mehr Schritt halten. Christoph Pingist erzielte mit einem schönen Schuss aus 30 Metern in der 66. Spielminute das 6:0. Thomas Posarnig und Rapahel Prenter mit seinem zweiten Treffer erhöhten auf 8:0. In der Schlussphase markierte Patrick Wreser mit einem Doppelpack den Endstand von 10:0.

Georg Maltschnig, Obmann SC Sörg: "Es war heute sicher nicht unser bestes Spiel, doch zehn Tore muss man am Ende auch erst einmal erzielen. Das 10:0 war am Ende vielleicht auch zu hoch. Wie gesagt, es war kein besonderes Spiel von uns. Frantschach ist in der zweiten Hälfte untergegangen."

Die Besten: Christoph Pingist (MF) bzw. keiner