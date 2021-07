Schwere Verletzung, dennoch feiert Preitenegg einen emotionalen Sieg gegen Viktring

Details Montag, 26. Juli 2021 17:24

Zum Abschluss der ersten Runde der 2. Klasse C standen sich im Stadio delle Alpi zu Preitenegg der heimische TSV Preitenegg und der SV Viktring gegenüber. Preitnegg war im Vorjahr einer der Favoriten in der 2. Klasse D, scheiterte am Ende allerdings knapp am Aufstieg. Inwiefern sie auch heuer wieder mitmischen werden und inwiefer eventuell auch der SV Viktring zu den Kandidaten für ganz vorne gehört, wird sich im Laufe der Saison weisen.

Horrorverletzung überschattet die erste Hälfte

Preitenegg hatte im Sommer einen kleinen Umbruch, konnte laut Trainer Eneo in den Testspielen jedoch bereits phasenweise überzeugen und einige Dinge gut umsetzen. So begann man auch dieses Spiel und war am Anfang die bessere Mannschaft. Nach gut 20 Minuten verletzte sich dann Tormann Fabrice Theuermann, der eigentlich nur eine letztes mal für den vom Nachtragspiel gesperrten Jan Oberländer einsprang, schwer am Knie. Mittlerweile hat sich leider auch der Grad der Veletzung bestätigt -Kreuzbandrisse, Miniskusschaden und Riss der Patellasehne. Wir wünschen auf diesem Wege Fabrice alles erdenklich Gute! Danach wirkten die Hausherren wie schockgefroren und es ging nichts mehr zustande. Am Ende ging es mit einem gerechten Remis ohne großartige Torchancen in die Pause.

Last-Minute-Sieg für Preitenegg

Trainer Eneo wollte in der Pause seine Spieler aufbauen und man wollte wieder mit Druck argieren und Fussball spielen. Doch dies sollte nicht gelingen. Viktring verlor zwar in der 58. Spielminute Kapitän Thomas Raunig mit Gelb/Rot, doch auch dies konnten die Hausherren nicht ausnützen. Im Gegenteil, durch einen schweren Abwehrfehler servierte man den Viktringern in persona Raphael Weinmann in der 70. Spielminute den Führungstreffer quasi am Silbertablett. Preitenegg hatte auch in weiterer Folge keine Torchancen, keine Ideen und alles schien auf einen Sieg der Klagenfurter hinauszulaufen. In der 89. Spielminute scheiterte Samwald dazu noch symptomatisch fünf Meter vor dem gegnerischen Tor kläglich. Doch in der Nachspielzeit sollte nochmals alles über den Haufen geworfen werden. Zuerst netzte der eben noch gescheiterte Martin Samwald aus einem Gestocher heraus zum 1:1 ein. Durch dieses Tor hochmotiviert nahm man Viktring direkt nach dem Anstoss den Ball ab, Christian Ragger erzielte nach herrlicher Einzelarbeit mit einem unhaltbaren Schuss ins lange Eck den Treffer zum 2:1 Sieg für Preitenegg und das Stadio delle Alpi stand kopf.

Christoph Eneo, Spielertrainer TSV Preitenegg: "Es ist uns heute speziell nach der Verletzung von Fabrice Theuermann und auch dem Ausfall von Kapitän Manuel Gressenberger gar nichts mehr gelungen. Wir haben dies trotz allem und obwohl wir in der Kabine versucht haben es aus den Köpfen zu bringen nicht leicht wegstecken können. Am Ende haben wir uns aber an so einem Tag, wo dir scheinbar überhaupt nichts gelingen will über unser richtig gutes Teamgefüge gerettet. Der Sieg am Ende war richtig geil und es waren Emotionen pur!"

Die Besten: Philipp Kienzl (TW), Andreas Penz (RV), Christian Ragger (ST) bzw. Markus Weiß (DM), Christian Sablatnig (ZM)