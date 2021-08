St. Paul macht mit Sieg gegen Magdalensberg/Poggersdorf Boden gut

Details Sonntag, 01. August 2021 16:42

Zum Auftakt der zweiten Runde der 2. Klasse C bat der ASC St. Paul die SG SV Magdalensberg/FC Poggersdorf zum Duell ins Lavanttal. Die Hausherren sind mit großen Ambitionen in die neue Saison gestartet, mussten aber eher unerwartet in der ersten Runde gegen Maria Rain Federn lassen. Diesmal sollte vor eigenem Publikum der erste Sieg eingefahren werden. Die Gäste sind ein altbekannter Gegner der letzten Jahre und konnten im Gegensatz zu den Hausherren mit einem Sieg starten.

Guter Start von St. Paul - Remis zur Pause

St. Paul war sichtlich heiß auf den Heimspielauftakt und kam bereits in der ersten Minute zur ersten Riesenchance. Jedoch vergab man alleine vor dem Tor. Es dauerte allerdings nicht viel länger bis man schlussendlich doch jubeln konnte. In der achten Minute schloss Philipp Kogler eine gute Kombination zum 1:0 ab. Die Antwort von den Gästen ließ allerdings ebenfalls nicht lange auf sich warten. Nach zwölf Minuten zog Edin Cosic aus 18 Metern ab und zimmerte den Ball ins Kreuzeck. Das Tor warf die bis dahin dominant auftretenden Hausherren etwas zurück und beide Teams konnten bis zur Pause Chancen verzeichnen. Ein weiterer Torerfolg blieb allerdings aus.

In der Schlussphase biegt St. Paul auf die Siegesstraße ab

Nach dem Seitenwechsel ging St. Paul wieder dominant und engagiert ans Werk. Es dauerte auch nicht lange, bis die Hausherren wieder in Führung gingen. In der 54. Spielminute war es Philipp Kogler mit seinem zweiten Tor der auf 2:1 stellte. Nach 62 Minuten sah dann der bereits Gelb vorbelastete, aber bereits ausgewechselte Maximilian Rupitsch auf der Bank Gelb/Rot. Folgerichtig ging das Spiel mit elf gegen elf weiter. Kurz darauf nutzten die Gäste eine Verkettung von Fehlern und Valerian Pichler besorgte den Ausgleich. Diesmal ließ sich St. Paul jedoch nicht mehr aus der Spur bringen und Philipp Kogler mit seinem dritten Tor (77) und Florian Skof (87) sorgten für den 4:2 Endstand. Am Ende durften sich die St. Pauler über einen gelungen Heimauftakt freuen.

Chris Stempfer, Sektionsleiter ASC St. Paul: "Wir haben uns heute mehr Chancen erarbeitet und auch verdient gewonnen. Magdalensberg hat auch ein gutes Spiel gemacht, doch unser Sieg war sicher verdient, auch weil unsere Offensive richtig gut war."

Die Besten: Dominik Messner (TW), Maximilian Polli (MF), Daniel Pizir (ST), Philipp Kogler (ST) bzw. Edin Cosic (MF), Fares Belaid (ST)