NextGen St. Veit gewinnt Derby gegen Kraig 1b

Details Samstag, 07. August 2021 10:01

Die 2. Klasse C wurde dieses Wochenende bereits am Freitag eröffnet. Im Glantalderby standen sich hierbei der SV Hirter Kraig 1b und die NextGen St. Veit gegenüber. Beide Teams legen großen Wert auf die Entwicklung junger Spieler um sie für höhere Aufgaben vorzubereiten. Die Kraiger hatten in dieser Saison erst ein Spiel und mussten dabei voerst mal Lehrgeld bezahlen. Die Gegner aus St. Veit konnten immerhin eines ihrer zwei bisherigen Spiele gewinnen.

Ausgeglichener erster Durchgang

Beide Teams gingen motiviert in das Spiel in der Sauritschnig Arena zu Frauenstein. Dadurch entwickelte sich ein ansehnliches Spiel in dem beide Teams auf Augenhöhe argierten. Beide Teams fanden ihre Chancen vor, die besseren waren dann aber doch auf der Seite von St. Veit zu finden. Trotzdem gingen die Hausherren kurz vor der Pause in Führung. Florian Kronlechner setzte sich auf der linken Seite durch, überhob den herauseilenden Keeper der Gäste und brachte somit Kraig mit 1:0 in Führung.

St. Veit dreht das Spiel

Im zweiten Durchgang mussten die Gäste durch den Rückstand mehr machen und das taten sie auch. St. Veit war nun das bessere Team und kreierten sich Chancen. Der Ausgleich in der 62. Spielminute durch Julian Hufnagl war dadurch mehr als nur verdient. Auch er konnten den gegnerischen Keeper per "Lupfer" bezwingen, diesmal nach einem schönen Lochpass. St. Veit blieb in der Folge am Drücker und so konnte in der 70. Spielminute das Spiel gedreht werden. Benjamin Ibric versenkte einen Freistoß knapp vor der Strafraumgrenze zum 1:2 im Tor. Kraig versuchte in der Schlussphase nochmal zum Ausgleich zu kommen. Bei der besten Ausgleichschance konnte jedoch ein Verteidiger im letzten Moment retten. Daher blieb es am Ende beim knappen 2:1 Sieg für NextGen St. Veit.

Jörg Salbrechter, Trainer NextGen St. Veit: "Es war für mich das erwartet schwere Spiel, indem zwei junge Teams richtig Gas gegeben haben."

Die Besten: Marco Jesch (TW), Benjamin Ibric (IV), Julian Hufnagl (RM) bzw. keiner

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!