Weitensfeld setzt sich in Sörg durch

Details Sonntag, 08. August 2021 11:33

Am Samstag stand in der 2. Klasse C die dritte Meisterschaftsrunde am Programm. Hierbei kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem SC Sörg und dem SV Weitensfeld. Sörg musste nach einem Kantersieg in der ersten Runde gegen Frantschach zuletzt eine empfindliche 3:0 Niederlage einstecken. Weitensfeld musste sich nach einem Auftaktsieg in der letzten Runde dem derzeitigen Tabellenführer aus Preitenegg geschlagen geben. Diesmal wollten beide Teams eine bessere Figur als in der letzten Runde abgeben.

Ungefährdeter Auswärtssieg für Weitensfeld

Weitensfeld startete wie eigentlich gewohnt ins Spiel. Aus einer sicheren Defensive heraus wollte man das Spiel anlegen und auf die Chancen warten. Da Weitensfeld diesmal sehr konzentriert agierte, kam Sörg im gesamten Spiel zu kaum bzw. eigentlich keinen Torchancen. Nach gut einer halben Stunde konnten die Gäste dann das erste Mal jubeln. Torjäger Adrian Schindler wurde von Prodinger ideal in Szene gesetzt und konnte zum 1:0 einnetzten. Das Spiel hatte dann lange Zeit kaum Highlights zu bieten. Es war bereits eine Stunde gespielt als es den nächsten Aufreger gab. Adrian Schindler wurde im Strafraum gelegt, den verhängten Strafstoß verwandelte Johannes Stromberger souverän mit einem flachen Schuss ins linke Eck. In der Schlussphase kam Weitensfeld noch zur ein oder anderen Kontermöglichkeit, diese wurden allerdings nicht gut fertig gespielt und somit endete das Spiel mit einem 2:0 Sieg für Weitensfeld.

Florian Steger, Co-Trainer SV Weitensfeld: "Wir haben eigentlich mit unserer gewohnten Aufstellung gespielt. Nach der Heimniederlage zuletzt gegen Preitenegg wollten wir dieses Mal wieder konzentriert von Beginn an spielen. Ich muss der Mannschaft ein großes Lob aussprechen, wir haben ein anderes Spiel wie zuletzt gezeigt. Hier muss ich auch die Arbeit von unserem Trainer Alois Huber erwähnen, der die Mannschaft sehr gut auf Sörg eingestellt hat.

Die Besten: Markus Gutschi (RV), Elias Zarre (IV), Adrian Schindler (ST)

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!