ATSV Future Team trotz allen Umständen und gewinnt beim ASV 1b

In der 2. Klasse C stand an diesem Wochenende die dritte Runde der Meisterschaft statt. Am Samstag empfing daher der ASV 1b das ATSV Wolfsberg Future Team. Es war das Duell zweier junger Mannschaften, die sich an den Erwachsenenfussball gewöhnen sollen. Bisher lief es bei beiden nicht nach Wunsch und in den ersten beiden Runden zahlten beide Teams viel Lehrgeld. Zumindest für ein Team sollte es aber nach diesem Spiel die ersten Punkte geben.

Blitzstart vom ASV

Die Annabichler erwischten den besseren Start in dieses Spiel. Bereits nach vier Minuten konnte man über die Führung jubeln. Sebastian Kraxner nutzte einen Abwehrfehler der Gäste aus Wolfsberg aus und schoss von der Strafraumgrenze zum 1:0 ein. Für die Wolfsberger war dies der nächste Rückschlag, ging man doch bereits sehr ersatzgeschwächt in dieses Spiel. Trainer Mario Marzi hatte nur einen Spieler als Wechseloption, dazu noch der Ersatztorwart, der in der Schlussphase ebenfalls auf Feld musste bzw. durfte. Doch die Wolfsberger ließen sich nicht aus der Ruhe bringen und übernahmen nach dem Führungstreffer der Hausherren das Spielgeschehen. In der Folge war das ATSV Future Team das klar bessere Team. Kurz vor der Pause gelang dann auch der verdiente Ausgleichstreffer. Haci Yavru Osman, der Routinier bei den Lavanttalern schoss platziert aus 20 Metern ins rechte Eck ein. Pausenstand somit 1:1.

ATSV hadert mit dem Schiedsrichter, gewinnt aber trotzdem

In der zweiten Hälfte war es weiterhin das Future Team aus Wolfsberg, das das Heft in der Hand hatte. Es dauerte auch nur zehn Minuten bis die Gäste erstmals in Führung gingen. Christian Moitzi kam an der Mittellinie an den Ball, ließ zwei, drei Gegner aussteigen und schoss vom 16ner scharf ins linke Eck ein. Nach dem Treffer zum 1:2, schoss Haci Yavru Osman eigentlich das dritte Tor für die Gäste, der Schiedsrichter hatte jedoch etwas dagegen und entschied auf Abseits. Wohl eine klare Fehlentscheidung. Überhaupt machte sich der Unparteiische bei den Gästen mit fragwürdigen Entscheidungen nicht gerade beliebt. Am Ende brachte die Elf von Mario Marzi das 2:1 jedoch über die Zeit und durfte mit drei Punkten den Heimweg antreten.

Mario Marzi, Trainer ATSV Future Team: "Wir haben verdient gewonnen und noch einige Chancen liegen gelassen. Wir waren ersatzgeschwächt am Start und der Unparteiische hatte zudem heute nicht seinen besten Tag, was die Entscheidungen gegen uns betraf. Wir haben aber mit vollem Einsatz gewonnen."

Die Besten: keiner bzw. pauschallob

