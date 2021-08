Gurk kassiert gegen Sörg die nächste hohe Niederlage

Details Sonntag, 15. August 2021 10:50

In der 2. Klasse C stand dieses Wochenende die vierte Runde der Meisterschaft am Programm. Der SV Gurk empfing daher zu Hause den SC Sörg. Gurk startete eigentlich gut in die neue Saison, gewann die ersten beiden Spiele. Doch in der letzten Runde schlitterte man in Preitenegg in ein 9:0 Debakel. Gegen Sörg sollte es diesmal wieder besser gemacht werden. Die Gäste konnten lediglich Frantschach besiegen und verloren in der Folge beide weiteren Spiele.

Blitzstart

Für Sörg konnte das Spiel nicht besser beginnen. Nach nur drei Minuten konnten die Gäste das erste Mal jubeln. Raphael Prenter schoss aus kurzer Distanz zum 0:1 ein. Der Stürmer der Sörger hatte damit scheinbar noch nicht genung und legte nur wenige Sekunden später nach einem Eckball per Kopf das 0:2 nach. Es ging Schlag auf Schlag und nach nur sieben Minuten fiel das dritte Tor. Diesmal auf der Seite der Hausherren. Oliver Liebetegger verkürzte auf 1:2. Doch wiederum währte die Hoffnung nicht lange, denn Sörg schlug in der zehnten Spielminute erneut zu. Shpejtim Sahitaj sorgte mit einem Weitschuss für das 1:3. Mit diesem Treffer war Gurk gebrochen und das Spiel wurde etwas ruhiger. Bis zur Pause erhöhten die Sörger durch Treffer von Thomas Posarnig aus einem Freistoß und Florian Stark noch auf 1:5. Damit war das Spiel zur Pause eigentlich bereits entschieden.

In der zweiten Hälfte machte Sörg zwar das Spiel, es war aber ein ruhiges Spiel ohne große Höhepunkte. Erwähnenswert war lediglich der Treffer von Pascal Eichwalder zum 1:6 Endstand in der 56. Spielminute.

Jürgen Pink, Sektionsleiter SC Sörg: "Unsere Mannschaft hat heute gut gespielt. Gurk hat sicher nicht seinen besten Tag erwischt. Wir haben die Partie heute eigentlich schön gemütlich und ruhig heimgespielt."

Die Besten: keiner bzw. Raphael Prenter (ST)

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!