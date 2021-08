14 Tore! bei Franschach gegen Wietersdorf

Details Sonntag, 15. August 2021 11:29

Der FC Frantschach empfing im Zuge der vierten Meisterschaftsrunde der 2. Klasse C am Samstag die WSG Wietersdorf. Die Hausherren waren der klare Außenseiter vor diesem Spiel. Die Lavanttaler können sich nicht fangen und entwickelten sich bereits in den ersten Runden zur Schießbude der Liga. Die Gäste aus Wietersdorf holten zuletzt gegen St. Paul ein Remis und hatten dadurch vier Punkte am Konto. In Frantschach sollten die nächsten drei Punkte dazu kommen.

Torfestival bereits im ersten Durchgang

Die Hausherren nahmen sich nicht wenig vor für dieses Spiel, erwischten jedoch keinen guten Start. Nach nur drei Minuten beförderte Stefan Vincini den Ball ins eigene Tor und Wietersdorf führte bereits mit 1:0. Danach gab es jedoch eine Phase in der sich Frantschach wehrte, jedoch brach dieses Gegenwehr mehr oder weniger mit dem zweiten Treffer. Junner Moreira sorgte mit dem 0:2 in der 22. Spielminute für den Dosenöffner. Danach ging es Schlag auf Schlag und innerhalb von zehn Minuten zog die Werkself auf 0:5 davon. Nino Trifu, Luca Lausegger und Tobias Drobesch waren die Torschützen. Ein wenig Ergebniskosmetik betrieb in der 41. Spielminute Iman Rahmatpanah Siya Masgi mit seinem Treffer zum 1:5. Wietersdorf ließ danach noch binnen weniger Sekunden zwei weitere Tore durch Nino Trifu und Tobias Drobesch folgen. So ging es mit einem 1:7 in die Pause.

Wietersdorf netzt weiter

Obwohl die Partie zur Pause mehr als nur entschieden war, spielte Wietersdorf munter weiter und schenkte den an diesem Tag unglücklich argierenden Frantschachern weitere Tore ein. Tobias Drobesch erhöhte mit seinem dritten Treffer kurz nach der Pause auf 1:8. Nach gut einer Stunde folgte ein weiterer Doppelpack der überlegenen Wietersdorfer. Tobias Drobesch sowie Luca Lausegger trafen erneut. Nachdem in der Schlussphase Nino Trifu noch einen Doppelpack schnürrte blieb der Schlusspunkt den Frantschachern vorbehalten. Captain Martin Mayerhofer verwertet in der 90. Spielminute einen Elfmeter und stellte somit den Endstand von 2:12 her. Für Frantschach ein Tag, den man am liebsten sofort vergessen würde, Wietersdorf freute sich über ein Torfestival.

Die Besten: keiner bzw. Luca Lausegger (MF), Tobias Drobesch (ST), Nino Trifu (ST)

