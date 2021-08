Viktring feiert ungefährdeten Sieg gegen Magdalensberg/Poggersdorf

Details Sonntag, 15. August 2021 11:44

Zu einem Duell zweier Klagenfurter Vorortklubs kam es am Samstag im Zuge der vierten Runde in der 2. Klasse C. Der SV Viktoria Viktring empfing zu Hause die SG SV Magdalensberg/FC Poggersdorf. Für beide Mannschaften waren die ersten Runden ein auf und ab mit Höhen und Tiefen. Die Viktringer sammelten in den ersten Runden vier Punkte, die Gäste deren sechs. Trotzdem war Viktring vor diesem Spiel leicht vorne zu sehen.

Viktring gerät in Rückstand, dreht bis zur Pause jedoch das Spiel

Die Hausherren gingen eigentlich gut in dieses Spiel, mussten denoch nach einem Eigenfehler in der fünften Minute bald einem Rückstand nachlaufen. Valerian Pichler war der Nutznießer und brachte die Gäste in Führung. Viktring war in der Folge jedoch die bessere Mannschaft und kam zurück ins Spiel. In der zwölften Minute konnte man bereits den Ausgleich bejubeln. Raphael Weinmann nahm im Strafraum den Ball mit der Brust an, drehte sich auf und schloss gekonnt ins Eck ab - 1:1. Nur drei Minuten später hatten die Viktringer die Partie gedreht. Gabriel Payer war nach einem Eckball zur Stelle und köpfte zum 2:1 ein. Viktring dominierte das Spiel, kam zu weiteren Chancen, Magdalensberg schaffte es nicht aus dem Spiel heraus gefährlich zu werden.

Sensationeller Freistoß als Schlusspunkt

Nach dem Seitenwechsel bekamen die Viktringer einen Elfmeter zugesprochen. Diesen verwertete Gabriel Payer souverän zum 3:1. Die komfortable Führung sollte jedoch nicht lange halten, den es gab einen Freistoß für die Gäste und diesen schoss Maximilian Rupitsch über die Mauer ins Tor. Es sollte für die Hausherren jedoch nicht mehr gefährlich werden. Zu gut hatte man den Gegner im Griff. In der 72. Spielminute folgte dann der sehenswerte Schlusspunkt. Martin Ladinser schoss einen Freistoß aus 45 Metern über den Torwart zum 4:2 Endstand ins Tor.

Daniel Jöbst, Trainer SV Viktoria Viktring: "Wir sind blöd in Rückstand geraten, haben das Spiel dann aber mit unserer Mentalität (wir wollen jedes Spiel gewinnen) und Struktur gedreht. Meine Jungs waren heute sehr diszipliniert und haben das umgesetzt, was wir besprochen haben. Wir waren eigentlich das ganze Spiel besser und hatten noch mehrere Chancen. Magdalensberg/Poggersdorf konnte heute aus dem Spiel heraus nicht gefährlich werden.

Die Besten: Martin Ladinser (DM), Gabriel Payer (LM) bzw. Maximilian Rupitsch (ST)

