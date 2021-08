Preitenegg behält auch gegen ATSV Future Team die weiße Weste

Details Sonntag, 22. August 2021 12:43

Der TSV Preitenegg bat am Samstag im Zuge der fünften Runde in der 2. Klasse C das ATSV Wolfsberg Future Team zum Lavanttalderby ins Stadio delle Alpi zu Preitenegg. Die Hausherren konnte bisher alle Spiele gewinnen und meldeten sich somit für das Titelrennen an. Die neugegründeten Gäste aus Wolfsberg konnten bisher vor allem spielerisch immer überzeugen und durften ebenfalls bereits zwei Siege feiern.

Preitenegg startet gut, ATSV kommt immer besser ins Spiel

Die Hausherren erwischten einen optimalen Start. Nach sieben Minuten und mit dem ersten Freistoß köpfte Bernhard Grässl nach einem Torwartfehler zum 1:0 ein. Nur eine Minute später wurde Christian Ragger gelegt und es gab Elfmeter für die Hausherren. Der Gefoulte trat selbst an und vergab. Danach kamen die Wolfsberger immer besser ins Spiel. Jan Gfrerer besorgte nach einem langen Einwurf und einer Unstimmigkeit in der Preitenegger Hintermannschaft den verdienten Ausgleich. Es entwickelte sich danach ein offener Schlagabtausch mit Halbchancen auf beiden Seiten, ehe sich Christian Ragger mit einer Einzelaktion durchsetzte und in der 20. Spielminute das 2:1 besorgte.

Spielertrainer Eneo schießt Preitenegg zum Sieg

Nach der Halbzeitpause waren es weiterhin die Wolfsberger die immer besser ins Spiel fanden. Beide Teams fanden leichte Chancen vor ehe Jan Gfrerer den erneuten Ausgleich in der 57. Spielminute erzielen konnte. Nach einem Eckball der Hausherren kam es in der Restverteidigung zu einer 1:1-Situation. Gfrerer ließ den Verteidiger aussteigen und schob zum 2:2 überlegt ein. Preitenegg hatte zwar wenig Zugriff aufs Spiel, trotzdem sollte man zum dritten Mal in Führung gehen. Zmug setzte sich auf der Seite durch, spielte den Ball in die Mitte und dort stand Christoph Eneo goldrichtig und schoss zum 3:2 ein. In der Schlussviertelstunde hatte sowohl Preitenegg Chancen auf einen höheren Sieg wie auch die Wolfsberger ihre Chancen auf einen erneuten Ausgleich hatten. Am Ende blieb es beim knappen 3:2 Heimsieg.

Christoph Eneo, Spielertrainer TSV Preitenegg: "Wir waren überrascht wie gut die jungen ATSVler dagegen gehalten haben. Sie haben einen super Fussball gespielt und am Ende hatten wir das Glück auf unserer Seite. Ich muss den Gästen ein Lob aussprechen und will deren Leistung nicht schmälern."

Die Besten: Jan Oberländer (TW), Bernhard Grässl (IV) bzw. Jan Gfrerer (ST)

