Weitensfeld feiert Heimsieg gegen Wietersdorf

Details Sonntag, 29. August 2021 09:58

In der 2. Klasse C kam es am Samstag zum Duell zwischen dem SV Weitensfeld und der WSG Wietersdorf. Es war dies ein wahres Spitzenspiel, den traf hier doch der Dritte auf den Vierten. Beide Teams mussten in dieser Saison erste eine Niederlage hinnehmen. Weitensfeld feierte zudem vier Siege, während die Wietersdorfer drei Siege und ein Remis am Konto hatten.

Remis zur Pause

Weitensfeld konnte auf die beste Aufstellung zurückgreifen und ging bereits früh in Führung. Nach einem Abpraller war in der sechsten Minute Johannes Stromberger zur Stelle und stellte auf 1:0. Danach Riss der Faden und Wietersdorf war nun die Mannschaft die das Spiel machte. Kurz vor der Pause gelang den Gästen der verdiente Ausgleich. Daniel Safran stellte aus einem Getümmel heraus auf 1:1. Zuvor vergaben jedoch die Hausherren die Riesenchance auf das 2:0 und verabsäumten es, das Spiel wohlmöglich bereits zur Pause entschieden zu haben.

Weitensfeld marschiert zum Sieg

In der zweiten Hälfte argierten die Hausherren wieder besser und waren das spielbestimmende Team. In der 66. Spielminute war es erneut ein Gestocher, das zum nächsten Tor führte. Elias Zarre reagierte am besten und stellte auf 2:1. Weitensfeld verteidigte sehr gut und ließ Wietersdorf in der zweiten Hälfte kaum zu Chancen kommen. Johannes Stromberger konnte in der 77. Spielminute mit seinem zweiten Treffer abermals nach einem Gestocher nach einem abgewehrten Schuss den Schlusspunkt zum 3:1 setzen.

Florian Steger, Co-Trainer SV Weitensfeld: "Wir haben heute grundsätzlich mit unserer besten Aufstellung begonnen und sind früh in Führung gegangen. Danach wurden wir aber nachlässig. In der Halbzeit hat Trainer Huber die Mannschaft ermahnt, früher zu attackieren. Das haben wir gut umgesetzt und am Ende verdient gewonnen.

Die Besten: Michael Moser (TW), Elias Zarre (IV), Martin Strebenitzer (ZM), Johannes Stromberger (OM) bzw. Lukas Freidl (TW), Nino Trifu (ST)

