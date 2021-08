Viktring siegt gegen Kraig 1b, hadert aber mit der Chancenverwertung

Details Sonntag, 29. August 2021 10:11

In der 2. Klasse C stand dieses Wochenende die sechste Runde der Meisterschaft am Programm. Dazu empfing die SV Viktoria Viktring am Samstag zu Hause den SV Hirter Kraig 1b. Die Viktringer waren vor diesem Spiel zu favorisieren. Mit zwei Siegen und einem Remis stand man deutlich besser da als die Gäste, die erst einmal als Sieger vom Platz gehen konnten.

Chancen ohne Ende

In Klagenfurt musste das Spiel vorerst nach 14 gespielten Minuten wegen einem Gewittereinbruch unterbrochen werden. Ca. 20 Minuten mussten die Akteure warten, ehe es weiter ging. Viktring war jedoch in jeder Phase des Spiels das klar bessere Team und kam zu einer Unzahl an Chancen. Es dauerte jedoch bis zur 25. Spielminute bis man den Ball endlich im Tor unterbringen konnte. Rene Pulko hieß der Torschütze und stellte auf 1:0. In der Folge ging es gleich weiter und Viktring tat sich erneut schwer aus den Chancen das nötige Kapital zu schlagen. So gelang nur mehr kurz vor der Pause Raphael Weimann nach einem Pass in die Tiefe von Pulko der Treffer zum 2:0. Daniel Jöbstl, Trainer SV Viktring: "Wir hätten zur Pause schon mit 5:0 führen müssen".

Am Ende wird es knapp

In der zweiten Halbzeit waren die Kraiger dann etwas besser eingestellt und konnten die Viktringer mehr fordern. Die Hausherren kamen nicht mehr zu der großen Anzahl an Torchancen, sie waren jedoch doch ab und an vorhanden und wurden wieder nicht genützt. Das rächte sich am Ende fast noch. In der 81. Spielminute beging man im Strafraum ein unnötiges Vergehen und es gab Elfmeter für die Kraiger. Florian Kronlechner verwertete souverän und so musste sich Viktring über die Zeit zittern. In der Nachspielzeit verlor man noch Christian Sablatnig, der beim Versuch den Ball zu halten und Zeit zu gewinnen, hart attackiert wurde. Da dies nicht gerecht geahndet wurde verlor der Routinier die Kontrolle und geigte dem Schiedsrichter seine Meinung. Dafür sah er zuerst Gelb und weil er sich nicht mehr zurückhalten konnte, sah er am Ende auch noch Gelb/Rot.

Daniel Jöbstl, Trainer SV Viktoria Viktring: "Der Sieg war am Ende hochverdient, aber wir haben viel zu viele Chancen liegen gelassen. Das muss ich ansprechen und wir müssen unsere Chancenverwertung verbessern."

