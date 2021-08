St. Paul muss bittere Niederlage gegen KAC B Juniors einstecken

Details Sonntag, 29. August 2021 10:25

Der ASC St. Paul empfing im Zuge der sechsten Runde der 2. Klasse C am Samstag die KAC B Juniors. St. Paul, die um den Aufstieg mitspielen wollen, konnten sich zuletzt fangen und passable Ergebnisse liefern. Mit einem weiteren eingeplanten Sieg gegen die Klagenfurter wollte man in einen kleinen Lauf kommen und sich so in der Tabellen nach vorne Arbeiten. Die Klagenfurter reisten als Außenseiter an, konnten bisher erst ein Spiel gewinnen.

Pausenführung für die Hausherren

St. Paul startete gut in dieses Spiel und nutzte den sich bietenden Raum im Angriff sehr gut aus. Es dauerte nicht lange bis sich die ersten Chancen bieten sollten. Diese blieben allerdings ungenützt. So dauerte es bis zur 22. Spielminute bis endlich ein Angriff auch im Tor versenkt werden konnte. Philipp Kogler schloss einen Angriff über die Seite nach guter Hereingabe souverän ab und stellte auf 1:0. St. Paul war in der ersten Hälfte das dominantere Team, hatte weitere Chancen und ließ die Klagenfurter kaum zu gefährlichen Situationen kommen. Die Hausherren verabsäumten es aber mehr aus dieser Überlegenheit zu machen und mussten sich somit zur Pause mit dem 1:0 begnügen.

Spiel läuft in Richtung KAC

Nach dem Seitenwechsel hatte St. Paul gleich zwei große Chancen, die jedoch wieder ungenutzt bleiben sollten. Die rächte sich nun. Martin Auer konnte in der 59. Spielminute zum 1:1 einschießen. St. Paul versuchte in der Folge unbedingt den SIeg zu holen, bot dabei den Gästen auch viel Platz, die immer wieder zu gefährlichen Kontern ansetzten. In einer Phase, in der das Spiel auf Messers schneide war, kam es zweimal zu Strafstoßalarm im Strafraum der Gäste. Schiedsrichter Skubl ließ die Pfeife jedoch stumm, was sicherlich nicht die richtige Entscheidung war. Die Gäste nützten am Ende diesen Umstand aus und Alessandro Kiko besorgte nach einem Konter das 1:2. St. Paul versuchte in der Schlussphase alles, kam jedoch nicht mehr zu richtig zwingenden Chancen. Mehr Gefahr sollte von den Kontern der Gäste ausgehen.

